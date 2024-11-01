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Grandes empresas cierran fábricas en Argentina pero venden productos importados con márgenes de hasta el 700%

Grandes empresas cierran fábricas en Argentina pero venden productos importados con márgenes de hasta el 700%

El documento "Las grandes empresas ante la apertura importadora del gobierno de Milei" analiza la diferencia entre el costo de adquisición en el exterior y el precio de venta en el mercado local. El escenario está atravesado por la apreciación cambiaria y cambios en la política arancelaria que reducen los costos de importación para las grandes empresas. Lumilagro, Essen, Peugeot, Adidas, Mondelez, Newsan y Whirlpool. En todos se registran cierres de plantas o reducciones de personal, mientras continúa la comercialización de productos importados

| etiquetas: argentina , empresas , cierre , importación , coste , precio , venta
11 2 0 K 33 Argentina
5 comentarios
11 2 0 K 33 Argentina
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Estas deben tener el margen de bajada del 600% que decía Trump. xD xD xD
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#4 jjmf
No se puede comprar en el extranjero al precio que venden en el extranjero?
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#1 flixter
@findeton, que te llaman! :troll:
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
#1 Está preparando ya su disertación sobre el tema
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Kasterot #5 Kasterot
#3 será su "Desertacion" por qué está quedando como un desierto
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menéame