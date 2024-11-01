Grandes empresas cierran fábricas en Argentina pero venden productos importados con márgenes de hasta el 700%

El documento "Las grandes empresas ante la apertura importadora del gobierno de Milei" analiza la diferencia entre el costo de adquisición en el exterior y el precio de venta en el mercado local. El escenario está atravesado por la apreciación cambiaria y cambios en la política arancelaria que reducen los costos de importación para las grandes empresas. Lumilagro, Essen, Peugeot, Adidas, Mondelez, Newsan y Whirlpool. En todos se registran cierres de plantas o reducciones de personal, mientras continúa la comercialización de productos importados