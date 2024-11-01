edición general
9 meneos
8 clics
Argentina: impulso libertario para derogar el aborto legal. Legisladores firmaron un acta en el Congreso

Argentina: impulso libertario para derogar el aborto legal. Legisladores firmaron un acta en el Congreso

En distintas intervenciones, Milei expresó su rechazo a la legalización de la práctica y vinculó la caída de la natalidad con lo que considera un deterioro de los valores familiares. Legisladores de La Libertad Avanza firmaron un acta para derogar la ley de aborto. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una norma que debe ser revisada y eventualmente anulada, en línea con una postura que reivindica la llamada “defensa de las dos vidas”.

| etiquetas: argentina , aborto , ley , derogación
8 1 0 K 81 Argentina
8 comentarios
8 1 0 K 81 Argentina
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Resumiendo, se aplica la libertad que el autoritario con escasas capacidades cognitivas de Milei quiere imponer.

Lo de siempre, los que presumen de liberales (liberales económicos porque en realidad son enemigos de las libertades sociales) en realidad prostituyen el concepto de libertad para esconder su autoritarismo, sociopatía y el querer retroceder a la edad de piedra.
8 K 107
JackNorte #6 JackNorte
Gente de ultraderecha ultracatolica haciendo cosas de ultraderecha ultracatolica.
1 K 25
ur_quan_master #3 ur_quan_master
"libertarios" atacando los derechos de los demás.
1 K 23
vicus. #4 vicus.
La libertad avanza, oxímoron de libro..Vuelven las cadenas.
0 K 20
kinnikuman #2 kinnikuman
"Libertarios" quitando libertades.
1 K 18
#5 chavi
Viva la libertá carajo!
0 K 12
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Liberticidas en todo caso.
1 K 12
ctrlaltsupr1 #8 ctrlaltsupr1
Me rechina la palabra “libertario” para este personaje. Yo lo llamaría “libertrucho”.
1 K 9

menéame