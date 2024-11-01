Argentina: impulso libertario para derogar el aborto legal. Legisladores firmaron un acta en el Congreso

En distintas intervenciones, Milei expresó su rechazo a la legalización de la práctica y vinculó la caída de la natalidad con lo que considera un deterioro de los valores familiares. Legisladores de La Libertad Avanza firmaron un acta para derogar la ley de aborto. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una norma que debe ser revisada y eventualmente anulada, en línea con una postura que reivindica la llamada “defensa de las dos vidas”.