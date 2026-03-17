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Argentina critica duramente a la OMS ante el brote de hantavirus: "Vuelve a anteponer la política a la evidencia"

"Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano", añadió Milei.

| etiquetas: milei , argentina , oms , hantavirus , virus , críticas
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20 comentarios
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Comentarios destacados:    
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Los gobiernos izquierdistas protegen a las personas (o intentan) en el caso extremo China que cerró las empresas y arrestaba a las personas que no cumplian protocolo (por el bien de las que sí).

Los gobiernos de derechas protegen a las empresas, por lo que van a primar la economía por encima de la vida incluso de las personas, vease caso extremo de muertes en residencias en Madrid.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Relacionada:
Lilia Lemoine: ayer terraplanista, hoy al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados

Lemoine, quien previamente se desempeñaba como cosplayer y maquilladora de Javier Milei, realizó una serie de afirmaciones que contradicen los principios científicos. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la libertaria propuso métodos de prueba inusuales y difundió teorías conspirativas, incluida la idea de que la llegada del hombre a la Luna fue un montaje.
www.meneame.net/story/lilia-lemoine-ayer-terraplanista-hoy-frente-comi
1 K 31
karakol #2 karakol
#1 Hay un común denominador en estos gobiernos trumpistas, están todos para que los encierren y tiren la llave.
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JackNorte #4 JackNorte
Por mucho que Milei insulte los Andes no se mueven de su sitio.
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#15 chavi
#14 El problema es que el niño de 3 años sabe que a sus padres les preocupa que se haga daño.


Aquí no es el caso. El que quiera reventarse la cabeza, nadie lo va a detener. Y no es culpa de nadie más que de él mismo.
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Alegremensajero #16 Alegremensajero
#15 Claro, porque las condiciones materiales no condicionan las superestructuras ideológicas para nada...
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#17 chavi
#16 Eso no tiene nada que ver.

Cada uno sigue siendo responsable de lo que vota. Y si no se considera así, simplemente no debería poder votar.
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Alegremensajero #18 Alegremensajero
#17 Tú análisis es tan naif como el del crío de 3 años...
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#19 chavi
#18 Lo que es naíf es pretender que son otros los responsables de lo que tú votas.
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Alegremensajero #20 Alegremensajero
#19 Y pretender que nada condiciona al resto de las personas ya ni te cuento. Por cierto, muy liberal ese pensamiento.
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Argentina es un gran peligro para el resto del planeta.
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wata #10 wata
Argentina no se había salido de la OMS?
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Siglos llevan negando, echando la culpa afuera, Milei es una consecuencia y lo lógico de su idiosincrasia, y así les luce el pelo
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Solinvictus #3 Solinvictus
Votaron muerte.
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Alegremensajero #6 Alegremensajero
#3 No, votaron desengaño y rabia, como en otras muchas partes del mundo. El patrón se repite en el mundo entero y mal hacemos si banalizamos en lugar de intentar buscar una explicación lógica para intentar evitar este despropósito.
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fofito #9 fofito
#6 La explicación lógica tiene mucho que ver con el abandono de la educación de las clases bajas,la desinformación y la propaganda,la ambición desmedida ,y la falta de escrúpulos.

Un conjunto de causas que se resumen en un conocido término, Decadencia.
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Stathamdepueblo #11 Stathamdepueblo
#6 la explicación lógica es que la gente carece de criterio y para evitar eso se ha de mejorar la educación en este sentido, algo que no se va a hacer ya que es justo lo que conviene a ese tipo de gobernantes
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#13 chavi
#6 votaron desengaño y rabia,
Como niños de 3 años.
"Si no haces lo que quiero me reviento la cabeza contra la pared, tú verás lo que haces...:"
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Alegremensajero #14 Alegremensajero
#13 Que te parezca un comportamiento de niño de 3 años es irrelevante, es un hecho objetivo que está ocurriendo.
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menéame