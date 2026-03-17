Argentina critica duramente a la OMS ante el brote de hantavirus: "Vuelve a anteponer la política a la evidencia"

"Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano", añadió Milei.
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Los gobiernos de derechas protegen a las empresas, por lo que van a primar la economía por encima de la vida incluso de las personas, vease caso extremo de muertes en residencias en Madrid.
Lilia Lemoine: ayer terraplanista, hoy al frente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados
Lemoine, quien previamente se desempeñaba como cosplayer y maquilladora de Javier Milei, realizó una serie de afirmaciones que contradicen los principios científicos. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la libertaria propuso métodos de prueba inusuales y difundió teorías conspirativas, incluida la idea de que la llegada del hombre a la Luna fue un montaje.
www.meneame.net/story/lilia-lemoine-ayer-terraplanista-hoy-frente-comi
www.pagina12.com.ar/2026/03/17/javier-milei-concreto-la-salida-de-la-a
Aquí no es el caso. El que quiera reventarse la cabeza, nadie lo va a detener. Y no es culpa de nadie más que de él mismo.
Cada uno sigue siendo responsable de lo que vota. Y si no se considera así, simplemente no debería poder votar.
Un conjunto de causas que se resumen en un conocido término, Decadencia.
Como niños de 3 años.
"Si no haces lo que quiero me reviento la cabeza contra la pared, tú verás lo que haces...:"