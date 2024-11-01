Argentina se alineó con EE.UU. e Israel y votó contra la resolución de la ONU que declarar la esclavitud como el mayor crimen de la humanidad

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de fuerte contenido simbólico al declarar a la trata transatlántica de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”. Sin embargo, la votación dejó al descubierto tensiones políticas y posicionamientos divergentes, entre ellos el de Argentina, que decidió rechazar el texto. El país votó en contra de la iniciativa y se alineó con Estados Unidos e Israel, las únicas otras naciones que adoptaron la misma postura. La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de...