Argelia se consolida en octubre como primer suministrador de gas a España y Rusia se mantiene en mínimos

Argelia ha consolidado en octubre su papel de principal suministrador de gas natural a España, con el 39,5% del total llegado al país, mientras que el procedente de Rusia se mantiene en niveles mínimos desde el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. En octubre alcanzó los 13.827 GWh -entre el tubo Medgaz y metanero-, por delante de los Estados Unidos -con 13.702 GWh, el 39,2%-, Nigeria (5,9%) y Guinea Ecuatorial (3,2%). En el acumulado del año, Argelia es el primer suministrador con el 34,1%, seguido de Estados Unidos 31,6%