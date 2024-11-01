edición general
Argelia se consolida en octubre como primer suministrador de gas a España y Rusia se mantiene en mínimos

Argelia ha consolidado en octubre su papel de principal suministrador de gas natural a España, con el 39,5% del total llegado al país, mientras que el procedente de Rusia se mantiene en niveles mínimos desde el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. En octubre alcanzó los 13.827 GWh -entre el tubo Medgaz y metanero-, por delante de los Estados Unidos -con 13.702 GWh, el 39,2%-, Nigeria (5,9%) y Guinea Ecuatorial (3,2%). En el acumulado del año, Argelia es el primer suministrador con el 34,1%, seguido de Estados Unidos 31,6%

Pertinax
Oooootro invierno comiendo hamsters ¡Qué sinvivir!
2
Sergio_ftv
Lo de Estados Unidos debe ser el típico impuesto revolucionario que se le paga al mafioso de turno para que no te sabotee por otro lado.
0
ur_quan_master
Esto cuenta para el gasto del 5% en el chantaje USA defensa ya que estamos invirtiendo en no comprar gas al enemigo. :troll:
0
jdmf
Ya sabéis patriotas de pulserita de España, cuando os toque la ducha semanal, pensad es gracias a Argelia.
:troll: :troll:
0
jonolulu
Lo normal sería que Argelia suministre el 49.9%, que es el límite que establece la ley
0

