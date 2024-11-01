Adorni y Milei hundidos por sus casos de corrupción  

Analizamos la reciente filtración del contrato de Javier Milei y Hayden Davis encontrados en el teléfono de Mauricio Novelli y hacemos un recuento de las distintas estafas en las que participó el presidente argentino. Otro que está muy complicado en la cúpula política del país sudamericano, es Manuel Adorni, jefe de gabinete de Milei, que ahora tiene dos denuncias por malversación de fondos públicos por haber llevado a su esposa en el avión presidencial como invitada