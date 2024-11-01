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Adorni y Milei hundidos por sus casos de corrupción

Adorni y Milei hundidos por sus casos de corrupción  

Analizamos la reciente filtración del contrato de Javier Milei y Hayden Davis encontrados en el teléfono de Mauricio Novelli y hacemos un recuento de las distintas estafas en las que participó el presidente argentino. Otro que está muy complicado en la cúpula política del país sudamericano, es Manuel Adorni, jefe de gabinete de Milei, que ahora tiene dos denuncias por malversación de fondos públicos por haber llevado a su esposa en el avión presidencial como invitada

| etiquetas: milei , adorni , negre , argentina , corrupción , libra , davis
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16 comentarios
10 3 1 K 143 actualidad
wildseven23 #1 wildseven23
Sé que ya hay meneos sobre $Libra, pero aquí se hablan de más casos de corrupción del loco este.
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Bonzaitrax #12 Bonzaitrax
#1 Ahora viene @Findeton a decirte que el Jesucristo argentino renacido, es inmaculado xD
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JackNorte #2 JackNorte
#0 corregir titulo el nombre es Adorni
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wildseven23 #3 wildseven23
#2 ¡¡Gracias!! :hug:
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josde #15 josde
#10 Tu donde paras cambia que es muy malo para la salud lo que te sirven, vaya ideas que tienes retro.
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josde #16 josde
#14 Si el que no eres español eres tu.
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josde #4 josde *
Vamos @findeton defiende a tu lider, que lo tiene cada vez mas jodido con sus mangoneos, encima se dedica a insultar cuando viene a España y se reúne con los nazis de Vox.
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Findeton #6 Findeton *
#4 Siempre he criticado sus vínculos con vox, aunque decir que son nazis es una idiotez.
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josde #7 josde
#6 A no ahora resulta que son solo fachas, verdad
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Findeton #10 Findeton
#7 Sus ideas efectivamente tienen raíces bastante parecidas a las fascistas. Es decir, ideas COLECTIVISTAS que comparten raíz con el socialismo, aunque no sean exactamente lo mismo. Desde luego Vox es anti-liberal, como lo es Podemos.
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josde #9 josde *
#6 @Findeton que haces votas sensacionalista a la noticias de los robos y corrupción de tu ídolo y jefe, mal muy mal, te va a pasar por la motosierra.
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Findeton #11 Findeton
#9 Las denuncias a Adorni por "malversación" por llevar a su mujer en el avión presidencial son absurdas y puro sensacionalismo.
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josde #13 josde
#11 Por robar y corrupción también, verdad.
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Findeton #14 Findeton
#13 Mejor explícate y habla español.
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wildseven23 #8 wildseven23
#4 Ha votado sensacionalista el colega. Todo sea por defender la "libetrá" de su líder, de ese que habla con su perro muerto, ja, ja, ja.
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Malinke #5 Malinke
Lo vi hace un rato. Es increíble como se olvidan las cosas, ni me acordaba de lo de Vulcano y la otra criptomoneda o de que cuando lo de Libra dijo que no sabía de criptomonedas.
Como dice alguien del video, siendo presidente vuelve a caer con los que se la liaron anteriormente; será que ni se la habían liado ni se la liaron, se apuntó a sacar dinero.
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menéame