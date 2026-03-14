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Archivan la denuncia de Vox contra un antifascista por delito de odio en Vigo

Archivan la denuncia de Vox contra un antifascista por delito de odio en Vigo

Absuelve al miembro del Comité Antifascista Lourinha que pronunció dichas palabras porque lejos de «encender» a su reducido público, este respondió con unos «aplausos respetuosos». La Audiencia contesta a Vox que, para que exista el delito de odio, la ofensa debe discriminar y claramente excluir a los miembros de un grupo por razones de raza, origen nacional, género, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad, ideología, religión o creencias, lo que no pasó en el acto de Vigo.

| etiquetas: archivo , denuncia , delito de odio , vox , antifascista
13 5 0 K 230 Tribunales
4 comentarios
13 5 0 K 230 Tribunales
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Deben de ser las denuncias falsas que tanto les preocupan.
2 K 45
Mltfrtk #4 Mltfrtk
El partido de los nazis subnormales que envían a sus simios a agredir mujeres pretende denunciar por odio y hace el ridículo.
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