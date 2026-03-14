Archivan la denuncia de Vox contra un antifascista por delito de odio en Vigo

Absuelve al miembro del Comité Antifascista Lourinha que pronunció dichas palabras porque lejos de «encender» a su reducido público, este respondió con unos «aplausos respetuosos». La Audiencia contesta a Vox que, para que exista el delito de odio, la ofensa debe discriminar y claramente excluir a los miembros de un grupo por razones de raza, origen nacional, género, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad, ideología, religión o creencias, lo que no pasó en el acto de Vigo.