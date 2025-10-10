ArcelorMittal y Asturiana de Zinc reciben ayudas millonarias para compensar los costes de CO2

El Ministerio de Industria y Turismo duplica, hasta los 600 millones, las subvenciones a las electrointensivas. Las empresas asturianas Aleastur y CEASA también se beneficiarán de estas ayudas
| etiquetas: arcelor mittal , asturiana de zinc , ayudas , contaminación , europa , asturias
Y siguen lanzando mierda al aire, y si te quejas de ello hay una horda de retrasados paniaguados, porque no tienen otro nombre, que te llaman rojo, ecolojeta y te acusan de querer hundir la economía.
Luchar contra la estupidez de muchos es como luchar contra las olas de mar.