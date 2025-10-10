edición general
ArcelorMittal y Asturiana de Zinc reciben ayudas millonarias para compensar los costes de CO2

El Ministerio de Industria y Turismo duplica, hasta los 600 millones, las subvenciones a las electrointensivas. Las empresas asturianas Aleastur y CEASA también se beneficiarán de estas ayudas

etiquetas: arcelor mittal , asturiana de zinc , ayudas , contaminación , europa , asturias
3 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin
Siguen emitiendo la misma mierda y encima ahora les regalan millones porque pobrecitos xD
lawson #1 lawson
Venga a regar con dinero público a empresas para paliar sus ineficiencias... Mientras el ciudadano cada vez más asfixiado y cada vez más empobrecido por la fiscalidad y la inflación
traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
Arcelor todos los años amenaza con cerrar y eso sería una catástrofe laboral para Asturias. Eso, traducido a roman paladino significa "dame más pasta payo".

Y siguen lanzando mierda al aire, y si te quejas de ello hay una horda de retrasados paniaguados, porque no tienen otro nombre, que te llaman rojo, ecolojeta y te acusan de querer hundir la economía.

Luchar contra la estupidez de muchos es como luchar contra las olas de mar.
