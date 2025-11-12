edición general
Un árbol con forma de culo se convierte en atracción turística en Granada

Una semana después de que se hiciera viral, Google Maps ha eliminado las referencias a este árbol con forma de culo; sin embargo, puede seguir visitándose en la Plaza Nueva de Granada.

Al final llegamos al mismo punto...
Todo lo bueno inventando o hallado en este país ha de estar relacionado con un palo (o en su defecto de madera).
Jopo estuve el año pasado en granada y no me saqué selfies...ahora tendré que volver.

xD
En Santiago de Compostela hay una escultura con forma de cipote jajaja www.elespanol.com/quincemil/cultura/conoce-santiago/20241130/carallo-e
#3 Parece un homenaje a la Torre de Picha :-D
Tal y como están las cosas ver un árbol culo me parece una opción de ocio totalmente valida.
3, 2, 1... Abogados cristianos poniendo bragas al arbolito
