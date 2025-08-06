edición general
Los aranceles de Trump generan miles de millones de dólares al mes. ¿Qué hace el Gobierno con todo ese dinero?

“El propósito principal de lo que estoy haciendo es pagar la deuda, lo cual ocurrirá en grandes cantidades”, dijo Trump este martes. “Pero creo que también existe la posibilidad de que estemos recibiendo tanto dinero que muy bien podríamos generar un dividendo para el pueblo estadounidense”. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido, al menos no todavía. Por lo tanto, a muchos estadounidenses podría parecerles que los miles de millones de dólares que ingresan por aranceles, provenientes principalmente de los bolsillos de las empresas estadounidens

#6 Grahml *
Devolvérselo a las empresas y ciudadanos estadounidenses que los han pagado, como ha dictaminado el juez, seguro que no:

Aduanas de EEUU se declara incapaz de cumplir la orden de devolver los aranceles ilegales
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
En educación y sanidad, esa me la sé
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Regalárselo a los sionistas.
#1 j3j3j3j3 *
le regala este dinero a los israelís, para poder pagar el poderío militar que estan desplegando , pagar la seguridad social de que a diferencia de USA , Israel si tiene , las ayudas sociales , que a diferencia de USA , Israel si tiene y un largo etc que no tiene nada que ver con el taxpayer americano
azathothruna #5 azathothruna
Salas de baile y campos de golf
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Recauda mas dinero ... ese dinero sale del bolsillo del consumidor, que ha tenido que pagar esos aranceles de los productos que compra.
Pointman #7 Pointman *
Trump ha prometido cheques a los ciudadanos en varias ocasiones. Podríamos decir que es una forma casi literal de compra de votos, si no fuera porque es Trump y tiene por costumbre no pagar.

Lo más sorprendente es que gente que va de "estado mínimo", libertarios, antisocialistas y demás, luego anda preguntando que donde está su cheque. Y lo mismo para empresas pidiendo ayudas y bailouts...

Mientras, la deuda de USA sigue creciendo.
