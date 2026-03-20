Los árabes israelíes tienen menos acceso a los refugios antiaéreos: "Hay discriminación, absolutamente"

Las casas de nueva construcción suelen tener licencia para refugio; las viejas, no. El Israel de Binyamín Netanyahu (que ha estado en el poder durante casi dos décadas) ha llevado a cabo una política urbanística en la que casi no se conceden licencias de nueva construcción en los barrios árabes o en las zonas árabes de ciudades mixtas como Lod o Ramle, explica. (...) El Estado no solo no proporciona refugios a estas localidades. Tampoco permite que se los construyan ellos mismos.