Los árabes israelíes tienen menos acceso a los refugios antiaéreos: "Hay discriminación, absolutamente"

Las casas de nueva construcción suelen tener licencia para refugio; las viejas, no. El Israel de Binyamín Netanyahu (que ha estado en el poder durante casi dos décadas) ha llevado a cabo una política urbanística en la que casi no se conceden licencias de nueva construcción en los barrios árabes o en las zonas árabes de ciudades mixtas como Lod o Ramle, explica. (...) El Estado no solo no proporciona refugios a estas localidades. Tampoco permite que se los construyan ellos mismos.
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Si en Horizonte se dice que esa discriminación no existe y que hay cientos de muertos en el aparcamiento de Bonaire, os calláis la puta boca. ¿O queréis atentar contra la libertad de expresión de un pobre hombre tan amordazado por el wokismo que tiene que recordárselo cada semana a millones de personas en prime time?