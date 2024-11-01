·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12429
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
5490
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
5336
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5216
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
4447
clics
El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno
más votadas
574
El juez que salvó a Feijóo de la foto con el narco, invitado estrella de las jornadas de OkDiario subvencionadas por el PP
649
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
391
¿Qué fue de Cristóbal Montoro?
487
Los universitarios malagueños estallan contra Moreno Bonilla y van a la huelga: "Ya basta de destrozar la pública"
438
ACO denuncia a Vito Quiles por delito de odio ideológico y provocación de desórdenes públicos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
43
clics
De aquellos polvos estos lodos
Viñeta de Eneko para el diario público.es
|
etiquetas
:
franco
,
atado
,
bien
,
atado
5
0
0
K
127
Viñetas
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
127
Viñetas
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Grahml
Por un momento pensé que la viñeta sería sobre la comida en el Ventorro.
0
K
20
#2
Mangione
*
es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Especial_para_la_Represión_de_la_Mason
es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Orden_Público
es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_Nacional
Franco fundó el 1 de marzo de 1940 el
Tribunal Especial para la
Represión
de la Masonería y el Comunismo, que se disolvió el 2 de diciembre de 1963,
el mismo día
en que se fundó el Tribunal de Orden Público, que se disolvió el 4 de enero de 1977,
el mismo día
en que se fundó la Audiciencia Nacional. Y, desde entonces, hasta hoy
.
Nada más que añadir,
señoría
.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Orden_Público
es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_Nacional
Franco fundó el 1 de marzo de 1940 el Tribunal Especial para laRepresión de la Masonería y el Comunismo, que se disolvió el 2 de diciembre de 1963, el mismo día en que se fundó el Tribunal de Orden Público, que se disolvió el 4 de enero de 1977, el mismo día en que se fundó la Audiciencia Nacional. Y, desde entonces, hasta hoy.
Nada más que añadir, señoría.