edición general
5 meneos
43 clics
De aquellos polvos estos lodos

De aquellos polvos estos lodos  

Viñeta de Eneko para el diario público.es

| etiquetas: franco , atado , bien , atado
5 0 0 K 127 Viñetas
2 comentarios
5 0 0 K 127 Viñetas
#1 Grahml
Por un momento pensé que la viñeta sería sobre la comida en el Ventorro.
0 K 20
Mangione #2 Mangione *
es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Especial_para_la_Represión_de_la_Mason
es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Orden_Público
es.wikipedia.org/wiki/Audiencia_Nacional

Franco fundó el 1 de marzo de 1940 el Tribunal Especial para laRepresión de la Masonería y el Comunismo, que se disolvió el 2 de diciembre de 1963, el mismo día en que se fundó el Tribunal de Orden Público, que se disolvió el 4 de enero de 1977, el mismo día en que se fundó la Audiciencia Nacional. Y, desde entonces, hasta hoy.

Nada más que añadir, señoría.
0 K 8

menéame