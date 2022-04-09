Aquellos maravillosos programas infantiles de cuando TVE era la única televisión

Hubo una época en la que solo había una televisión (TVE) y todos los niños veíamos los mismos programas infantiles que, como decía Petete, buscaban “enseñar y entretener”. Programas que marcaron la niñez de varias generaciones como El hombre y la tierra, Mazinger Z, Los payasos de la tele, La Bola de Cristal… Jorge San Román (1965), un auténtico experto en cultura popular, repasa los más recordados en el libro Había una vez una tele… (Diábolo ediciones).