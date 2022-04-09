edición general
Aquellos maravillosos programas infantiles de cuando TVE era la única televisión

Hubo una época en la que solo había una televisión (TVE) y todos los niños veíamos los mismos programas infantiles que, como decía Petete, buscaban “enseñar y entretener”. Programas que marcaron la niñez de varias generaciones como El hombre y la tierra, Mazinger Z, Los payasos de la tele, La Bola de Cristal… Jorge San Román (1965), un auténtico experto en cultura popular, repasa los más recordados en el libro Había una vez una tele… (Diábolo ediciones).

13 comentarios
mmlv #11 mmlv
Cuando ver la TV podía resultar educativo además de entretenido.
Luego llegaron las privadas con la telebasura y las mama-chicho...
bigmat #9 bigmat
Se han acordado de Gloria Fuertes, pero les ha faltado también a Rosa León que solía colaborar.
También el programa El desván de la fantasía y El planeta imaginario.
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
#9 Mira que la nostalgia por tiempos pasados me la suda enormemente, pero esos dos nombres me han despertado buenos recuerdos que creía olvidados.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
a mi me pillo muy pequeño, mucho traumitas viendo la TV "la bola de cristal" pensando ¿pero que cojones? xD xD xD
kumo #7 kumo
#1 El planeta Imaginario y La Bola de Cristal con los Monster te hacían el sábado.
orangutan #4 orangutan
Sinceramente, mejor los programas infantiles de Tele5 y antena3
FueraSionistasdeMeneame #8 FueraSionistasdeMeneame
#4 ¿Fan de Leticia Sabater?
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#8 ¡Al mediodía, onanismo!

La rima no es buena, pero ella sí lo estaba un rato.
#2 NeuronaSur
Y siendo la única era más imparcial que la de hoy 8-D
#5 vituwaf
La Pipi, la mejor.
#3 dclunedo
Se les hacen los ojos chirivitas a los rojos de hoy soñando con tener una sola televisión controlada por ellos para adoctrinar desde chiquititos....:troll:
Veelicus #13 Veelicus
#3 Te refieres a Telemadrid?, eso ya existe y sospecho que eres asiduo espectador
