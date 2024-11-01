edición general
Me apunté a la Lista Robinson y no dejo de recibir llamadas de spam. Hay varios motivos

Me apunté a la Lista Robinson y no dejo de recibir llamadas de spam. Hay varios motivos

Las llamadas telefónicas comerciales no sólo continuaron tras la reforma de la ley que pretendía limitarlas, dichas llamadas spam terminaron aumentando. Y no es sólo percepción mía, se trata de una realidad demostrada. Incluso pese a estar registrado en la lista Robinson, una herramienta que, se supone debe limitar las comunicaciones comerciales. El problema es que deja demasiados resquicios para que se cuelen los teleoperadores.

alfema #3 alfema
Yo las llamadas que recibo me las bloquea el teléfono, en su mayoría porque están marcadas como fraudulentas y aquí no hay lista Robinson que valga.

Las últimas que recibí legítimas fueron de mi anterior operador para preguntarme por qué me había portado y si estaba contento con mi nuevo operador.
1 K 28
#9 khalil
#3 Yo recibo mitad y mitad. Es decir, de las llamadas de spam una parte vienen marcadas y el resto no.
0 K 7
court #1 court
Y poco más se puede hacer aparte de utilizar filtros spam, bloquear los números ajenos a la agenda o apagar el móvil.

Grabar la llamada, pedir los datos de la empresa e interponer una denuncia. Si más gente lo hiciera, se acababa rápido el problema.
1 K 21
javibaz #2 javibaz
#1 dar parte a la lista Robinson para que inicien un expediente sancionador.
0 K 12
Aokromes #5 Aokromes
#1 > pedir los datos de la empresa e interponer una denuncia.

y se reiran en tu cara.

#2 > dar parte a la lista Robinson para que inicien un expediente sancionador.

y no servira de nada.
0 K 11
Aokromes #7 Aokromes
#6 la gran mayoria o todas las empresas que se pasan por el forro la lista robinson se lo seguiran pasando, por mucho intento de denuncia que hagas. goto #4
0 K 11
#4 cabrerenc
#1 Las pocas denuncias que he visto, de cerca, por cosas medianamente graves, han sido papel mojado.
Os acordáis de cuando pasó a ser obligatorio que los preparo estuvieran asociados a un DNI, pues ahora parece que no se puede saber quién hace las llamadas de SPAM.
0 K 6
LaLaLari #8 LaLaLari
Yo estoy apuntada desde hace años y no recibo ni una sola llamada comercial, pero llamadas de estafa me llegan a patadas. Claro, a esos la lista Robinson se la trae floja.
1 K 19

