Apuñala en el pecho a un joven de 17 años en Vitoria sin mediar palabra

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este domingo en la capital alavesa a un joven, de 20 años, por un delito de lesiones con un arma blanca, en las que la víctima fue un menor, de 17 años. Las investigaciones realizadas han posibilitado el arresto del agresor. Los hechos investigados ocurrieron el pasado martes, 17 de febrero, en el barrio de Zaramaga en Vitoria-Gasteiz. Un joven, menor de edad, caminaba por la calle cuando fue abordado por otro joven que, sin mediar palabra, le produjo un corte en el pecho con un arma blanca.

craigvalen #2 craigvalen
Nacionalidad latinoamericana.

En fin, creo que es absurdo seguir cerrando los ojos a una dura realidad.
tunic #8 tunic
#2 Que haya latinoamericanos chungos, seguro. Que algunos aprovechen a los chungos para estigmatizar al resto, también es seguro.
ElBeaver #5 ElBeaver
no dice nacinalidad
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Si Zoidborg ha votado sensacionalista, es que no es de 8 apellidos vascos ni españoles.
Pertinax #9 Pertinax
#7 Zoidborg negativizaría incluso la noticia del final del hambre en el mundo por sensacionalista.
woody_alien #1 woody_alien *
las y los agentes le ocuparon un cuchillo de cocina que portaba en la cintura.

No, no, es: las agentas y los agentes le ocuparon un cuchillo de cocina (o una cuchilla de cocino) que portaba en el cinturón de la cintura. Y los cuchillos se intervienen, no se ocupan. Se ocupan los sitios.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Siempre saltaba... Salgo si te iba a apuñalar
woody_alien #4 woody_alien
#3 Y saludaba con pértiga cuando hacía un entro y salvo.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 el corrector tiene vida propia.
