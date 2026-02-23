Apuñala en el pecho a un joven de 17 años en Vitoria sin mediar palabra

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este domingo en la capital alavesa a un joven, de 20 años, por un delito de lesiones con un arma blanca, en las que la víctima fue un menor, de 17 años. Las investigaciones realizadas han posibilitado el arresto del agresor. Los hechos investigados ocurrieron el pasado martes, 17 de febrero, en el barrio de Zaramaga en Vitoria-Gasteiz. Un joven, menor de edad, caminaba por la calle cuando fue abordado por otro joven que, sin mediar palabra, le produjo un corte en el pecho con un arma blanca.