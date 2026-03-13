Apto anuncia 2.000 millones de euros para construir el mayor campus de centros de datos en la región ‘cloud’ de Madrid

Apto, proveedor de centros de datos de hiperescala de primer nivel en toda Europa, ha confirmado que su nuevo campus madrileño se ubicará en un emblemático terreno de 195.000 m2 al sur de la capital. Con una inversión total estimada de hasta 2.000 millones de euros, el proyecto representa un hito significativo en la estrategia de crecimiento europeo de Apto, que se establece así en uno de los polos de centros de datos más atractivos de Europa.
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240 MWh es un problema, ya sea en Madrid como en cualquier otra parte del mundo. Aunque sea basada en energía renovable es mucha energía y debemos ser conscientes de lo que esto significa.
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Pero que pollas de nombre es ese para un pelotazo urbanístico??? LOL
Por cierto, hablan de subestaciones pero no de generación. Tiene pinta que la energía provendrá de las CCAA adyacentes… para variar.