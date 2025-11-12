Los centros de datos consumen una cantidad enorme de electricidad y las empresas de capital privado están comprando compañías eléctricas para aprovecharse de ello [EN]

“El capital privado está utilizando su control sobre servicios públicos para socializar los costos de expansión de los centros de datos”. Los usuarios estadounidenses se enfrentan a facturas de electricidad cada vez más altas, y esto podría acelerarse más por el creciente esfuerzo de Wall Street por controlar las compañías eléctricas de las que todos dependemos. Es profundamente alarmante, empresas como BlackRock y Blackstone imponen un modelo de capital privado —opaco, extractivo y centrado en el beneficio— por encima de los servicios básicos.