edición general
3 meneos
4 clics
La aprobación del cannabis medicinal trae nuevas oportunidades

La aprobación del cannabis medicinal trae nuevas oportunidades

El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado el Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal. El Gobierno indicaba que esta norma “representa un paso decisivo en la integración del cannabis medicinal en el sistema sanitario, asegurando su utilización con garantías científicas, clínicas y de control sanitario”.

| etiquetas: cannabis , medicinal , modelos , negocio
2 1 0 K 27 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
imagino que sera en pastillas y demas, con la afortunada cruzada que hay contra el tabaquismo no creo que la gente creera que se tiene que fumar un porrito por prescricpcion,
1 K 18
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#1 vaporizadores, infusiones, concentrados hbo, repostería, etc ...

Pero que no sean las farmacéuticas las que lo control€n.
0 K 7
sxentinel #4 sxentinel
#1 La noticia comenta dos cosas al respecto, pego.

"En estos supuestos, los medicamentos autorizados pueden resultar insuficientes y las fórmulas magistrales elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis constituyen una alternativa con potencial valor terapéutico, siempre bajo estricta supervisión médica y farmacéutica”, añade.

El decreto no establece un listado cerrado de indicaciones. Los usos clínicos autorizados, así como las condiciones específicas de elaboración,…   » ver todo el comentario
0 K 10
ElBeaver #2 ElBeaver
La cobardía del gobierno sobre el tema de las drogas es simplemente de vergüenza ajena.
0 K 7

menéame