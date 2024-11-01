La aprobación del cannabis medicinal trae nuevas oportunidades

El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado el Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal. El Gobierno indicaba que esta norma “representa un paso decisivo en la integración del cannabis medicinal en el sistema sanitario, asegurando su utilización con garantías científicas, clínicas y de control sanitario”.
| etiquetas: cannabis , medicinal , modelos , negocio
Pero que no sean las farmacéuticas las que lo control€n.
"En estos supuestos, los medicamentos autorizados pueden resultar insuficientes y las fórmulas magistrales elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis constituyen una alternativa con potencial valor terapéutico, siempre bajo estricta supervisión médica y farmacéutica”, añade.
El decreto no establece un listado cerrado de indicaciones. Los usos clínicos autorizados, así como las condiciones específicas de elaboración,… » ver todo el comentario