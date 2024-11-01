La aprobación del cannabis medicinal trae nuevas oportunidades

El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado el Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal. El Gobierno indicaba que esta norma “representa un paso decisivo en la integración del cannabis medicinal en el sistema sanitario, asegurando su utilización con garantías científicas, clínicas y de control sanitario”.