Lo que leerás ahora es cuanto menos surrealista, y es que se ha dado a conocer que Apple está presionando al gobierno de India para que modifique su ley de impuestos a la renta. Esta modificación busca garantizar que Apple no pague impuestos por la propiedad de maquinaria de alta gama. Maquinaria necesaria para la fabricación de los iPhone y que proporciona a sus fabricantes contratados. Y es que pagar estos impuestos, según Apple, es un claro obstáculo para su futura expansión en el país.
Debe haber politicos que deben darse cuenta que Felipe IV el hermoso mostro por que los ricos (templarios) no son invencibles
Unos tanto ... otros tan poco ....
Isabelmahatma Ayusovedra, la mandataria de la región de Delhi pide un impuesto a los pobres de India para ayudar a los pobres de Apple. El alcalde de la capital Carapoyah Minimininano lo apoya.