Apple solicita a la India cambiar su ley tributaria al considerar que obstaculiza su expansión en el país

Lo que leerás ahora es cuanto menos surrealista, y es que se ha dado a conocer que Apple está presionando al gobierno de India para que modifique su ley de impuestos a la renta. Esta modificación busca garantizar que Apple no pague impuestos por la propiedad de maquinaria de alta gama. Maquinaria necesaria para la fabricación de los iPhone y que proporciona a sus fabricantes contratados. Y es que pagar estos impuestos, según Apple, es un claro obstáculo para su futura expansión en el país.