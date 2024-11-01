edición general
Apple solicita a la India cambiar su ley tributaria al considerar que obstaculiza su expansión en el país

Apple solicita a la India cambiar su ley tributaria al considerar que obstaculiza su expansión en el país

Lo que leerás ahora es cuanto menos surrealista, y es que se ha dado a conocer que Apple está presionando al gobierno de India para que modifique su ley de impuestos a la renta. Esta modificación busca garantizar que Apple no pague impuestos por la propiedad de maquinaria de alta gama. Maquinaria necesaria para la fabricación de los iPhone y que proporciona a sus fabricantes contratados. Y es que pagar estos impuestos, según Apple, es un claro obstáculo para su futura expansión en el país.

Veelicus #2 Veelicus
Esto lo hacen todas las multinacionales, y para confundir lo llaman lobby, el rico presionando o corrompiendo a quien dicta las leyes.
azathothruna #4 azathothruna
Espero que fracasen
Debe haber politicos que deben darse cuenta que Felipe IV el hermoso mostro por que los ricos (templarios) no son invencibles
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Unos tanto ... otros tan poco ....  media
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Los países pobres piden a los ricos que les ayuden .... ¡wait! ¡no! :roll:

Isabelmahatma Ayusovedra, la mandataria de la región de Delhi pide un impuesto a los pobres de India para ayudar a los pobres de Apple. El alcalde de la capital Carapoyah Minimininano lo apoya.
rogerius #6 rogerius *
Claro que sí, manzanita. Lo que tu quieras. ¿No quieres también que te bañemos en caramelo? :-P
#3 asgard_gainsborough
Típico, tengo unos principios, pero si hay dinero de por medio, pues los cambio por otros.
