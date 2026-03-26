El apóstol de la 'mierdificación' de internet: "Sin regulación comeríamos carne con heces de rata y lo mismo ocurre con la tecnología"

(Visible en modo lector). Facebook prometió no espiar a nadie y construyó el mayor sistema de vigilancia comercial de la historia. Amazon vendió por debajo de coste hasta aniquilar a la competencia y ahora cobra a sus proveedores 51 centavos de cada dólar que ingresan: el primer resultado de búsqueda en su plataforma cuesta de media un 29% más que la mejor opción, enterrada en el puesto decimoséptimo. Apple lanzó un botón de privacidad que el 96% de los usuarios pulsó contra Facebook mientras desplegaba en secreto su propio sistema de ra