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El apóstol de la 'mierdificación' de internet: "Sin regulación comeríamos carne con heces de rata y lo mismo ocurre con la tecnología"

El apóstol de la 'mierdificación' de internet: "Sin regulación comeríamos carne con heces de rata y lo mismo ocurre con la tecnología"

(Visible en modo lector). Facebook prometió no espiar a nadie y construyó el mayor sistema de vigilancia comercial de la historia. Amazon vendió por debajo de coste hasta aniquilar a la competencia y ahora cobra a sus proveedores 51 centavos de cada dólar que ingresan: el primer resultado de búsqueda en su plataforma cuesta de media un 29% más que la mejor opción, enterrada en el puesto decimoséptimo. Apple lanzó un botón de privacidad que el 96% de los usuarios pulsó contra Facebook mientras desplegaba en secreto su propio sistema de ra

| etiquetas: apóstol , mierdificación , internet , regulación , tecnología
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ElUltimoMono #1 ElUltimoMono
"Viajó a Barcelona esta semana para presentar la edición española de su libro junto a Simona Levi, de Xnet"
Formo parte de Xnet. Fue muy guay conocerlo y hablar con él con calma y tiempo del pasado, presente y futuro de Internet.
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menéame