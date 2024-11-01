Una aplicación que hace que tu Mac "gima" se vuelve viral tras ganar 5.000 dólares en 3 días [ING]

Una aplicación para Mac que "gime" cuando golpeas tu portátil se ha vuelto viral en internet, y su creador afirma haber recaudado miles de dólares a los pocos días de su lanzamiento. ¿Qué haríamos sin las aplicaciones? Nos facilitan la vida y nos brindan entretenimiento sin fin. Pues bien, SlapMac pretende hacer esto último, pero con la salvedad de hacernos replantearnos las decisiones que hemos tomado hasta ahora. SlapMac utiliza los sensores de movimiento del MacBook para detectar impactos.