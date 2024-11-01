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Una aplicación que hace que tu Mac "gima" se vuelve viral tras ganar 5.000 dólares en 3 días [ING]

Una aplicación que hace que tu Mac "gima" se vuelve viral tras ganar 5.000 dólares en 3 días [ING]

Una aplicación para Mac que "gime" cuando golpeas tu portátil se ha vuelto viral en internet, y su creador afirma haber recaudado miles de dólares a los pocos días de su lanzamiento. ¿Qué haríamos sin las aplicaciones? Nos facilitan la vida y nos brindan entretenimiento sin fin. Pues bien, SlapMac pretende hacer esto último, pero con la salvedad de hacernos replantearnos las decisiones que hemos tomado hasta ahora. SlapMac utiliza los sensores de movimiento del MacBook para detectar impactos.

| etiquetas: mac , gima , aplicacion , slapmac
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3 comentarios
2 1 0 K 27 tecnología
#2 Celsar
Tampoco es que se haya forrado, da para comprarse un Mac y un par de birras...
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#3 sorecer
#2 Menos después de pagar la comisión de la app store y los impuestos.
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gelatti #1 gelatti *
Actualmente hay ocho paquetes de voces para elegir y experimentar, lo que te permite añadirle a tu Mac sonidos extraños como gemidos al recibir golpes, efectos de sonido de puñetazos y un montón de flatulencias.

La app para MacBook que emite gemidos se vuelve viral

Según el desarrollador, su original idea para hacer gemir a las MacBooks no tardó mucho en materializarse, pero se sorprendió de su éxito de ventas.

«La desarrollé yo mismo. App en Swift, página de inicio, licencia, todo. 48 horas…   » ver todo el comentario
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