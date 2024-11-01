Apesta, no arranca y está ultra sucio. Una rata se ha cargado mi coche y ahora no sé si me lo cubre el seguro o cómo tengo que buscarme la vida

Les atrae el calor, la protección que les ofrece el coche y los cables compuestos a base de almidón de maíz. Desde principios de la década de los 2000, el aislante de los cables de los coches está hecho de bioplástico, a base de compuestos vegetales como soja o almidón de maíz. Otro problema importante causado por los roedores es la contaminación de los sistemas de aire acondicionado. Cuando los roedores orinan o defecan dentro de este sistema, pueden propagar enfermedades como el hantavirus a través de las rejillas de ventilación del habitácul