Apesta, no arranca y está ultra sucio. Una rata se ha cargado mi coche y ahora no sé si me lo cubre el seguro o cómo tengo que buscarme la vida

Les atrae el calor, la protección que les ofrece el coche y los cables compuestos a base de almidón de maíz. Desde principios de la década de los 2000, el aislante de los cables de los coches está hecho de bioplástico, a base de compuestos vegetales como soja o almidón de maíz. Otro problema importante causado por los roedores es la contaminación de los sistemas de aire acondicionado. Cuando los roedores orinan o defecan dentro de este sistema, pueden propagar enfermedades como el hantavirus a través de las rejillas de ventilación del habitácul

| etiquetas: rata , roedor , coche , avería , comer , hantavirus , virus , maíz , soja
4 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Los seguros no cubren las averías mecánicas.
Búscate la vida.
Guanarteme #4 Guanarteme
¿Y la rata está bien? :troll:
Virusaco #3 Virusaco
Mi coche viejo, que dormía en la calle, solía tener marcas de patitas de ratas por el motor. Y, efectivamente, se comieron algunos cables. Al taller y apechugar, es lo que hay. El coche al final murió por otras averías mas graves. De hecho, murió pasando la ITV, el motor dijo sacabó alli mismo. Buen final.

No pasó la ITV.

Salu3
Escafurciao #2 Escafurciao
Depende si es callejera o comunitaria.
