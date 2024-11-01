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Aparece un videojuego arcade satírico en Washington DC parodiando el caos de la Guerra de Irán de Trump [ENG]

Aparece un videojuego arcade satírico en Washington DC parodiando el caos de la Guerra de Irán de Trump [ENG]

Tres máquinas de arcade completamente funcionales han aparecido en el Memorial de Guerra de Washington DC, en lo que es el último ejemplo de protesta artística de la capital. A los visitantes se les invita a jugar a “Operation Epic Furious: Strait to Hell,” también accesible online, que se mofa de los erráticos y desquiciados mensajes de Trump mientras sigue la guerra de Israel y EE.UU contra Irán sin final a la vista.

| etiquetas: trump , arcade , videojuego , washington , operation epic furious , ee.uu
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3 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
Esto es cosa del mismo grupo que instaló las estatuas de Trump y Epstein en Washington DC. Aquí el juego:
www.epicfurious.com/
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 podían hacer un juego sobre Epstein xD
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themarquesito #3 themarquesito
#2 Sospecho que deben estar preparando uno los de Secret Handshake
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menéame