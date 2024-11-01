Aparece un videojuego arcade satírico en Washington DC parodiando el caos de la Guerra de Irán de Trump [ENG]

Tres máquinas de arcade completamente funcionales han aparecido en el Memorial de Guerra de Washington DC, en lo que es el último ejemplo de protesta artística de la capital. A los visitantes se les invita a jugar a “Operation Epic Furious: Strait to Hell,” también accesible online, que se mofa de los erráticos y desquiciados mensajes de Trump mientras sigue la guerra de Israel y EE.UU contra Irán sin final a la vista.