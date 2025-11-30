edición general
Aparece varado un raro tiburón megaboca en Perú y los vecinos lo filetean: “Hicieron ceviche”

El hallazgo de un tiburón megaboca en la playa Los Negritos, provocó una reacción inesperada entre los habitantes del norte del Perú: en cuestión de horas, los vecinos filetearon el ejemplar y lo repartieron antes de que las autoridades intervinieran. “Lo hicieron ceviche” dijo el biólogo marino Cui Corrales para resumir el impacto y la gravedad del evento que ahora genera debate en círculos científicos. “Este ejemplar habría servido bastante para la investigación científica. Es una especie muy rara y de él se pudieron hacer estudios" dijo.

jdmf #8 jdmf *
Camine, nade o vuela, ¡A la cazuela!
#10 NO86
#10 NO86
#8 La incoherencia gramatical me quema los ojos.

Si camina, nada o vuela, ¡a la cazuela!

Todo lo que camina, nada o vuela va directo a la cazuela.
0 K 7
#4 angar300
Pues nada "fiebre porcitiburónica" pa tós... así empezó el covid.
1 K 20
#7 mcfgdbbn3
Como la #ballena que se comieron los de Colindres, Laredo o Santoña, uno de ellos. :-P
Fedorito
Fedorito #6 Fedorito
"Es una especie muy rara y de él se pudieron hacer estudios"

Y se han hecho, gastronómicos concretamente.
Brill
Brill #9 Brill
#6 Descubrieron que combina bien con un romescu.
0 K 10
NoMeTapesElSol #2 NoMeTapesElSol
Pues creo que sabe a rayos, a amoniaco.
McGorry
McGorry #5 McGorry
#2 El ácido del ceviche lo arregla bastante
0 K 7
RamonMercader

Parecen japoneses
Parecen japoneses
0 K 7
#1 selufetto
El hambre es el hambre.
0 K 6

