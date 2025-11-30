Aparece varado un raro tiburón megaboca en Perú y los vecinos lo filetean: “Hicieron ceviche”  

El hallazgo de un tiburón megaboca en la playa Los Negritos, provocó una reacción inesperada entre los habitantes del norte del Perú: en cuestión de horas, los vecinos filetearon el ejemplar y lo repartieron antes de que las autoridades intervinieran. “Lo hicieron ceviche” dijo el biólogo marino Cui Corrales para resumir el impacto y la gravedad del evento que ahora genera debate en círculos científicos. “Este ejemplar habría servido bastante para la investigación científica. Es una especie muy rara y de él se pudieron hacer estudios" dijo.
