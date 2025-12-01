edición general
Aparece dormido encima de la fachada de una discoteca de Madrid y lo rescatan los bomberos

Lo habitual (dentro de lo extraño) es acabar echando una cabezada en un banco, en la puerta de un portal, en un parque o dentro del bus o del metro, pero hay quien elige camas más extrañas. Es así como se explica que haya aparecido un hombre dormido encima de la fachada de una discoteca. Un joven duerme tumbado boca abajo sobre el saliente que tiene la céntrica discoteca en la fachada con un brazo cayendo en dirección al suelo durante la mañana del domingo, ya de día. Pero esa improvisada cama, estará a unos tres metros de altura, lo que lo con

MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
La "fuente" del vídeo son las cuentas en redes sociales de la propia discoteca Copernico Club. :shit: :peineta:
#5 Pastis
#3 es más falso el vídeo que una moneda de 3 euros. Solo hay que ver las pintas del bombero, con ropa de chichinabo, sin llevar la ropa oficial, con zapatillas en vez de botas, etc ..
woody_alien #7 woody_alien
#5 Eso sin contar la escalerilla plegable totalmente fuera de normativa xD
rutas #8 rutas
#5 Con esa ropa parece un pachacho más que un bombero.
Connect #4 Connect
Yo me quedé dormido hace un porrón de años detrás de un sofá de una discoteca. Llevaba una buena taja y simplemente me dejé caer. Cuando me desperté era de día, y tenía un hambre atroz. Así que busqué lo que había por la barra. Por suerte había alguna bolsa de patatas y de kikos, cacahuetes y poco más. Así que me senté en una barra a esperar (en aquella época no habían casi móviles). Cuando llegó uno de los que venían a limpiar y me vio ahí sentado flipó. Le dije que me había quedado dormido, así que me fui y mi moto ahí estaba, sola en un gran aparcamiento. Nadie la había tocado. Ahora a saber si hubiera seguido allí! xD
elGude #1 elGude
Turismo de calidad.
#6 kreator
Spam de libro de la discoteca
Spirito #2 Spirito *
A ver, que a veces somos de criticar por criticar.

¿A quien no le pasado con cierta normalidad, irse de fiesta un finde y dormir sobre la cornisa de algún pub? xD
