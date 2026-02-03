·
Apaciguar a Trump solo invita a la traición, como acaba de aprender la extrema derecha europea (ING)
Los admiradores europeos aprenden que la lealtad al presidente estadounidense no compra nada
|
etiquetas
:
europa
,
trump
,
japón
#1
HeilHynkel
No, lo han aprendido algunos pardillos que se creían el mensaje de Hollywood. La extrema derecha como Pagascal o el Narco que no quiere ser presidente siguen siendo lameculos del zanahorio.
4
K
66
#3
Ed_Hunter
#1
es que son dos tontos muy tontos, incluso para el baremo del borrego europeo común.
3
K
51
#7
Artikan
El trumpismo es más coherente que sus homologos europeos. Creen que el mundo es una lucha de todos contra todos donde el más fuerte tiene derecho a dominar a los demás. Sus socios creían que solo era retórica y estética, una forma de presentarse como malotes antisistema a sus potenciales votantes.
1
K
20
#6
Hynkel
En 1938 también se intentó apaciguar a un tipo.
Esperemos que esta vez no acabemos a palos como entonces.
0
K
7
#2
Abdo_Collo
Y además, Roma, digo Trump no paga a traidores!
0
K
7
#4
omega7767
#2
ni aunque le regalen un Nobel de la paz
0
K
11
#5
Pepa56
Gran artículo!!!. Los puntos sobre las ies
0
K
6
Esperemos que esta vez no acabemos a palos como entonces.