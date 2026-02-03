edición general
Apaciguar a Trump solo invita a la traición, como acaba de aprender la extrema derecha europea (ING)

Los admiradores europeos aprenden que la lealtad al presidente estadounidense no compra nada

| etiquetas: europa , trump , japón
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No, lo han aprendido algunos pardillos que se creían el mensaje de Hollywood. La extrema derecha como Pagascal o el Narco que no quiere ser presidente siguen siendo lameculos del zanahorio.
Ed_Hunter #3 Ed_Hunter
#1 es que son dos tontos muy tontos, incluso para el baremo del borrego europeo común.
Artikan #7 Artikan
El trumpismo es más coherente que sus homologos europeos. Creen que el mundo es una lucha de todos contra todos donde el más fuerte tiene derecho a dominar a los demás. Sus socios creían que solo era retórica y estética, una forma de presentarse como malotes antisistema a sus potenciales votantes.
#6 Hynkel
En 1938 también se intentó apaciguar a un tipo.

Esperemos que esta vez no acabemos a palos como entonces.
Abdo_Collo #2 Abdo_Collo
Y además, Roma, digo Trump no paga a traidores!
#4 omega7767
#2 ni aunque le regalen un Nobel de la paz
Pepa56 #5 Pepa56
Gran artículo!!!. Los puntos sobre las ies
