Anulan las elecciones en Honduras por Fraude Electoral de Donald Trump y sus amigos los Narcos

Anulan las elecciones ante los numerosos indicios de manipulación por la injerencia de EEUU, con cientos de audios recibidos en el 911 de gente denunciando coacciones, manipulación electoral, retirada ilegal de documentos de identidad para impedir la votación de algunos ciudadanos, ...

12 comentarios
calde #2 calde
Alguien tiene dudas a estas alturas de la actuación de EEUU en las elecciones de los países americanos? Y por supuesto sin olvidarnos de los múltiples intentos de golpes de estado.

No se puede juzgar a un país sin tener en cuenta estos condicionantes. No es culpa de los sudamericanos o centroamericanos, es culpa de EEUU. Es a EEUU a quien no le interesa que haya democracia en esta región.
Mark_ #3 Mark_
#2 no es que haya dudas, es que hay documentos oficiales:

es.wikipedia.org/wiki/Injerencias_de_Estados_Unidos_en_cambio_de_regí
Pertinax #6 Pertinax *
#2 Hasta donde veo, no se ha anunciado oficialmente la anulación a día de hoy. Lo que envías son declaraciones del partido Libre exigiendo la anulación, si no me equivoco. No encuentro noticias al respecto ni en los diarios hondureños por más que busco.
www.prensaescrita.com/america/honduras.php

Diría que es errónea, salvo que alguien me corrija.
Pertinax #10 Pertinax *
#9 ¿No te recuerda al famoso proceso electoral venezolano? ¿Ni un poquito? ¿Sabes quiénes controlan las instituciones hondureñas? :roll:

Por otra parte, como digo en #6, creo que es errónea.
Pertinax #12 Pertinax *
#6 Media hora después de este comentario, y en vista de que nadie me corrije, este envío no es cierto. En este momento no se han anulado las elecciones hondureñas. Estáis meneando un bulo. Ni errónea. Directamente mentira, porque el autor del vídeo lo sabe. Lo subió hace 6 horas.
manbobi #8 manbobi
#2 Lo de Guaidó fue pacífico (y ridículo xD)
Pertinax #1 Pertinax *
Ahora quiero ver aquí a quienes se quejaban por lo mismo en Rumanía.
Supercinexin #9 Supercinexin
#1 Rumanía: Los perdedores: ¡Guerra híbrida! ¡Las granjas de Trolls de Putin le han lavado el cerebro a nuestros votantes usando técnicas online de ingeniería social!

Honduras: en medio del conteo de votos del proceso electoral se cancela todo por "problemas técnicos" sin dar explicaciones de nada y cuando por fin se reanuda el proceso se hace evidente para el público y las autoridades que hay ahí algo turbio, tras lo cual se cancela la votación…   » ver todo el comentario
#4 eipoc
Cuando un país no se somete a EEUU y no tiene el resultado que les gusta a los yankis es que ha habido fraude y tenemos el bombardeo de los medios de comunicación y de los foreros sacando las antorchas y repitiendo como papagallos. Cuando resulta que en realidad es al contrario y son los EEUU los que claramente han manipulado electoralmente la votación tenemos alguna noticia suelta, con suerte, y a los papagallos callados.
javierchiclana #11 javierchiclana
Las elecciones no se cancelan una vez celebradas... se cuentan los votos. Todo lo demás: pucherazo.
Herumel #5 Herumel
Lo siguiente si no se pliegan a los intereses de USA, serán sanciones, si aun así no, golpes de estado, si aun así no, serán bombardeados...

Apuestas... ¿en que punto se quedarán?

Liberalismo económico.
Dean__Huijsen #7 Dean__Huijsen *
EL chavismo dando un nuevo golpe de estado. Ya está la flota, solo hay que extenderla un poco y limpiar el continente de estos mafiosos de una vez. Y edito: en estas no es que solamente están las actas, esque se ha hasta televisado el recuento.
