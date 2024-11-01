Anulan las elecciones en Honduras por Fraude Electoral de Donald Trump y sus amigos los Narcos

Anulan las elecciones ante los numerosos indicios de manipulación por la injerencia de EEUU, con cientos de audios recibidos en el 911 de gente denunciando coacciones, manipulación electoral, retirada ilegal de documentos de identidad para impedir la votación de algunos ciudadanos, ...
No se puede juzgar a un país sin tener en cuenta estos condicionantes. No es culpa de los sudamericanos o centroamericanos, es culpa de EEUU. Es a EEUU a quien no le interesa que haya democracia en esta región.
Honduras: en medio del conteo de votos del proceso electoral se cancela todo por "problemas técnicos" sin dar explicaciones de nada y cuando por fin se reanuda el proceso se hace evidente para el público y las autoridades que hay ahí algo turbio, tras lo cual se cancela la votación
