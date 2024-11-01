·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11807
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9790
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
12483
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6073
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6460
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
más votadas
364
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
453
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
473
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
962
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
583
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
27
clics
Antonio Naranjo pasa de ponerse una careta de payaso en Telemadrid a vestir a una periodista con niqab
Si hace pocos meses Antonio Naranjo ya exploró los límites del esperpento en Telemadrid vistiéndose con una careta de payaso para criticar a Pedro Sánchez, la cosa sigue por el mismo camino
|
etiquetas
:
telemadrid
,
niqab
,
antonio naranjo
4
1
0
K
51
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
josde
Para ser una payaso no necesita careta, con la goma y su cara le vale.
0
K
20
#1
Pacman
#0
Mira a ver no sea lo mismo
www.meneame.net/story/editorial-naranjo-periodista-burka-lado-tras-no-
0
K
18
#3
joffer
El vídeo puede o no gustar, pero que es un golpe de impacto ya te digo yo que si.
0
K
12
#5
Andreham
Qué estarán intentando tapar, me pregunto.
0
K
8
#4
Skiner
*
#0
Bufones a sueldo de la ultraderecha para hacer todas las patochadas necesarias, porque como no tiene discurso positivo alguno tiene que dedicarse a hacer performances para llamar la atención.
Como Vito Quiles y otros muchos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Mira a ver no sea lo mismo
www.meneame.net/story/editorial-naranjo-periodista-burka-lado-tras-no-
Como Vito Quiles y otros muchos.