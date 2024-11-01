edición general
Antonio Naranjo pasa de ponerse una careta de payaso en Telemadrid a vestir a una periodista con niqab

Si hace pocos meses Antonio Naranjo ya exploró los límites del esperpento en Telemadrid vistiéndose con una careta de payaso para criticar a Pedro Sánchez, la cosa sigue por el mismo camino

| etiquetas: telemadrid , niqab , antonio naranjo
josde #2 josde
Para ser una payaso no necesita careta, con la goma y su cara le vale.
joffer #3 joffer
El vídeo puede o no gustar, pero que es un golpe de impacto ya te digo yo que si.
Andreham #5 Andreham
Qué estarán intentando tapar, me pregunto.
Skiner #4 Skiner *
#0 Bufones a sueldo de la ultraderecha para hacer todas las patochadas necesarias, porque como no tiene discurso positivo alguno tiene que dedicarse a hacer performances para llamar la atención.
Como Vito Quiles y otros muchos.
