edición general
5 meneos
120 clics

El editorial de Naranjo, con una periodista con burka al lado, tras no prohibirse su uso  

El director de 'El análisis: Diario de la Noche' cargó contra la postura de los partidos "progresistas" y comparó su posición con la prohibición de las azafatas en la Fórmula 1

| etiquetas: television , telemadrid
4 1 2 K 33 actualidad
38 comentarios
4 1 2 K 33 actualidad
Comentarios destacados:          
Pacman #13 Pacman
#8 y más cuando es tan fácil de rebatir como hacer una simple búsqueda

En 2018 todo Meneame estaba a favor de que saliesen las azafatas de la F1. Ahora que si el burka no es malo

No se entienden ni ellos mismos
8 K 111
GeneWilder #30 GeneWilder
#13 Las urnas serán una hostia de realidad en breve, por desgracia, pero a ver si así se aprende.
1 K 28
#2 Leon_Bocanegra
Naranjo dio un paso más allá al comparar las posiciones de los partidos sobre la iniciativa de PP y Vox con la prohibición de las azafatas en Fórmula 1 o MotoGP


Nadie ha prohibido las azafatas en fórmula 1.
Pero la derecha no puede pasar 5 minutos sin mentir
10 K 72
Pacman #3 Pacman
#2 www.elmundo.es/deportes/formula-1/2018/01/31/5a71d2ee46163fb26a8b4691.

La F1 prescinde de las azafatas porque están "en desacuerdo con las normas sociales actuales"
La tienes hasta por Meneame
11 K 116
#4 Leon_Bocanegra
#3 si, y mi madre ha prescindido del burka, pero no está prohibido.
2 K 36
Pacman #6 Pacman
#4 si es voluntario, vale. Pero es una prenda que denota sometimiento e inferioridad.

Afortunadamente tu señora madre lo ha visto y por eso prescinde de esa prenda cosificante
1 K 29
#7 Leon_Bocanegra
#6 y eso mismo hicieron los organizadores de la fórmula1 . Sin que nadie les obligara a ello.
1 K 24
Pacman #11 Pacman
#7 no es cierto
se les acusaba justo de machismo y cosificar a la mujer

Ahí tienes el buscador, pero no mientas
3 K 53
#12 Leon_Bocanegra *
#11 pero nadie les obligó a quitar a las azafatas. No está prohibido por mucho que sigáis con la cantinela.

Tb se acusa (y con razón) a los musulmanes de machismo por lo del burka y no está prohibido
4 K 60
Pacman #14 Pacman
#12

Si, la presión social les obligó y los organizadores las retiraron, incluso con las quejas en contra de la retirada de las propias azafatas.

No, no está prohibido el burka, pero debería. Y en una verdadera sociedad democrática (no, la nuestra no lo es) se llegaría a la misma conclusión que te he puesto antes
1 K 29
#16 Leon_Bocanegra
#14 Si, la presión social les obligó y los organizadores las retiraron, incluso con las quejas en contra de la retirada de las propias azafatas.


Exacto. Nadie lo ha prohibido.
2 K 36
Pacman #18 Pacman
#16

Nunca te lo he negado, pero tu mismo.
0 K 18
#19 Leon_Bocanegra
#18 ah, que está de acuerdo conmigo en que nadie lo ha prohibido? Haberlo dicho antes , hombre!
2 K 36
Pacman #22 Pacman
#19

Amigo, para que vamos a prolongar esta conversación.
0 K 18
#23 Leon_Bocanegra
#22 si, mejor déjalo. Porque una conversación en la que yo digo que Antonio Naranjo miente al decir que se prohibieron las azafatas en la fórmula 1 y que después de chorrocientos post vienes a decirme que nunca me has negado que no se prohibieran, no se que sentido tiene.
2 K 36
Pacman #24 Pacman
#23

- oiga, usted como es que está tan gordo?
- yo? Por no discutir
- eso no puede ser!
- tiene usted razón, no puede ser
0 K 18
#25 Leon_Bocanegra *
#24 pues visto el empeño que has puesto en discutir algo que tú mismo dices que no me has negado, debes rondar los 30 kilos.
2 K 36
Pacman #26 Pacman *
#25 lo has clavado, 150 y subiendo

Edit
Has editado para cambiar a 30,cuando ponía 150
xD

Que sentido del humor.
0 K 18
#27 Leon_Bocanegra
#26 si, pero me he equivocado y he editado, porque yo conocía el chiste de tal manera

oiga, usted como es que está tan delgado?
- yo? Por no discutir
- eso no puede ser!
- tiene usted razón, no puede ser

xD xD
1 K 24
Pacman #28 Pacman
#27 yo es que el chiste lo conocí en Madrid
0 K 18
#20 Jacusse
#18 en la cueva hay mucha oscuridad.
1 K 31
Cabre13 #29 Cabre13
#18 -Nunca te lo he negado, sencillamente he iniciado esta conversación por amor al arte y además voy votando positivo a los comentarios que sí te lo niegan.
Cojones, que tras poner el enlace le has votado positivo al que ha dicho "han dejado por ahí un enlace que demuestra que mientes".

No entiendo qué pretendes dejando en el mismo hilo mensajes diciendo "nunca te he negado eso" y otros diciendo "se comprueba que es falso solo con buscar".
1 K 24
powernergia #32 powernergia *
#3 Lo que te dice #2 es que no hay ninguna ley que prohíba las azafatas en la F1.

#8 Antonio Naranjo es un "periodista" de la caverna para el que le es imposible dar una noticia sin manipular, tergiversar, emponzoñar o mentir.

#29
1 K 24
Pacman #33 Pacman
#32 y se lo he confirmado
La ley no lo prohíbe, al igual que el burka, pero la presión social hizo que se retirasen las azafatas

Debería, la misma presión social, provocar que se retirasen los burkas, ya que es lo mismo, no?


Bueno, en realidad es peor.
1 K 29
powernergia #34 powernergia
#33 "La ley no lo prohíbe, al igual que el burka,"

Ayer se votó la propuesta para prohibir el burka, que no ha salido.

"pero la presión social hizo que se retirasen las azafatas"

Efectivamente.

"Debería, la misma presión social, provocar que se retirasen los burkas, ya que es lo mismo, no?"

Esa es tu opinión eres muy libre, te animo a ejercer esa presión, para conseguirlo.
2 K 42
Pacman #37 Pacman
#34 la ley no ha salido por venir de quien viene la propuesta
0 K 18
powernergia #38 powernergia
#37 Eso no lo se, pero no tiene nada que ver con mi comentario.
1 K 29
#35 Leon_Bocanegra
#33 no creo que la presión social pueda acabar con el burka, debería ser la ley quien lo hiciera, pero buscando una manera sensata de hacerlo. Buscando ayudar a las mujeres que usan el burka obligadas. Y por supuesto,no por simple islamofobia que es lo que mueve a vox y a junts para promover ese intento de prohibición.
0 K 11
tronchastiles #8 tronchastiles
#3 Acusan de mentir a los demás mintiendo, ¿No me digas que no resulta hasta tierno? xD
3 K 57
#10 Leon_Bocanegra
#8 no cariño, yo no he mentido. Tierno resulta tu intento de seguir con el bulo. Como he dicho antes, la derecha no puede pasar 5 minutos sin mentir.
4 K 57
tronchastiles #15 tronchastiles
#10 Déjalo. Te han puesto un enlace para evidenciar tu mentira, y a pesar de ello, sigues mintiendo.

Si tuvieras un mínimo de vergüenza y credibilidad rectificarías, en vez de seguir haciendo el ridículo.
4 K 67
#17 Leon_Bocanegra
#15 vete a tomar por gilipollas a otro, chiquillo. Que tus manipulaciones baratas me importan una puta mierda.
4 K 32
tronchastiles #36 tronchastiles
#17 Ahora dilo sin llorar :-*
Porque si en realidad te importasen "una puta mierda" no seguirías así de escocido replicándome constantemente.
0 K 11
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la vergüenza ajena, aquí: x.com/AntonioRNaranjo/status/2024059526903705847 esta noche va a salir con una puta totalmente desnuda y callada y va a decir: para quienes pensáis que no hay que prohibir estas cosas, jajá
2 K 34
javierchiclana #5 javierchiclana *
:palm: El mismo argumento falso es el comentario más valorado en MNM www.meneame.net/story/gobierno-rechaza-prohibicion-burka-impulsada-vox
1 K 28
#9 pirat
Es que se estaba igualando el riesgo laboral de las azafatas con el de los que se suben a las torres de alta tensión...
1 K 19
#21 Jacusse
Dejando pasar un balón botando y en el área chica...
0 K 13
DraWatson #31 DraWatson
Errónea. La periodista tenía puesto un nicab. Qué manía de llamar burka al nicab.
0 K 7

menéame