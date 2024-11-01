Antonio Maíllo Cañadas: “Intervenir en materia de vivienda no es una opción, es la solución”

—Otro de los problemas de la gente es la vivienda. ¿Es el intervencionismo la única solución? —Es la solución. Si algo se ha detectado en estos 48 años es que dejarle la vivienda al mercado es un fracaso. Especulación, subida desproporcionada, falta de oferta para alquiler... La intervención del mercado es fundamental para establecer límites en los precios, así como una política de construcción de vivienda pública irreversible.