Antonio Maíllo Cañadas: “Intervenir en materia de vivienda no es una opción, es la solución”

—Otro de los problemas de la gente es la vivienda. ¿Es el intervencionismo la única solución? —Es la solución. Si algo se ha detectado en estos 48 años es que dejarle la vivienda al mercado es un fracaso. Especulación, subida desproporcionada, falta de oferta para alquiler... La intervención del mercado es fundamental para establecer límites en los precios, así como una política de construcción de vivienda pública irreversible.

kumo
La vivienda es de los mercados más intervenidos que hay. En los últimos años cada "intrvención" que se ha hecho ha empeorado el tema. En otros paises europeos ya se han dado cuenta de eso.

Aquí seguimos con la misma burra.
YSiguesLeyendo
—Es competencia autonómica.

—Y como candidato a presidente de la Junta de Andalucía quiero hacer uso de esas competencias que el actual Gobierno del PP bloquea, por ejemplo, al no declarar zonas tensionadas en Sevilla, Málaga y algunos barrios de Granada. La tesis de la derecha es que el mercado lo resuelve todo, pero la realidad es que deteriora los servicios públicos y encarece la vivienda. Hay que romper complejos sobre el protagonismo de lo público
elTieso
La mejor intervención sería crear vivienda pública a precio subvencionado para gente con rentas bajas que no puede pagarse una vivienda a precio de mercado. Se hizo durante décadas con VPP y VPO, y ahora no se hace.
domadordeboquerones
Calla facha, ese argumento es franquista y retrógrado sin la ética ni moral del meneante medio!
Borgiano
#3 Meter un millón de inmigrantes todos los años tampoco ayuda.
jaramero
Intervencionismo es blindar los alquileres y que los propietarios de vivienda no asuman ningún riesgo. Ninguna otra inversión está tan protegida por papá estado.

Y los inquilinos son los consumidores más vulnerables.

Ambas cosas deben cambiar.

La vivienda como bien de inversión no va a desaprecer, pero debe regularse para evitar que fondos buitre compitan por las mismas viviendas que los jóvenes que quieren establecerse en una ciudad.
