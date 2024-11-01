Antonio Maíllo Cañadas: “Intervenir en materia de vivienda no es una opción, es la solución”

—Otro de los problemas de la gente es la vivienda. ¿Es el intervencionismo la única solución? —Es la solución. Si algo se ha detectado en estos 48 años es que dejarle la vivienda al mercado es un fracaso. Especulación, subida desproporcionada, falta de oferta para alquiler... La intervención del mercado es fundamental para establecer límites en los precios, así como una política de construcción de vivienda pública irreversible.
| etiquetas: andalucia , vivienda , iu
Aquí seguimos con la misma burra.
—Y como candidato a presidente de la Junta de Andalucía quiero hacer uso de esas competencias que el actual Gobierno del PP bloquea, por ejemplo, al no declarar zonas tensionadas en Sevilla, Málaga y algunos barrios de Granada. La tesis de la derecha es que el mercado lo resuelve todo, pero la realidad es que deteriora los servicios públicos y encarece la vivienda. Hay que romper complejos sobre el protagonismo de lo público
Y los inquilinos son los consumidores más vulnerables.
Ambas cosas deben cambiar.
La vivienda como bien de inversión no va a desaprecer, pero debe regularse para evitar que fondos buitre compitan por las mismas viviendas que los jóvenes que quieren establecerse en una ciudad.