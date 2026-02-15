Anthropic y el Pentágono están discutiendo sobre el uso de Claude [ENG]

El Pentágono está presionando a las empresas de IA para que permitan al ejército estadounidense usar su tecnología para "todos los fines legales", pero Anthropic se resiste, según un nuevo informe de Axios. Según se informa, el gobierno está haciendo la misma exigencia a OpenAI, Google y xAI. Un funcionario anónimo de la administración Trump declaró a Axios que una de estas empresas ha accedido, mientras que las otras dos supuestamente han mostrado cierta flexibilidad. Anthropic, por su parte, ha sido la que se ha mostrado más reticente.