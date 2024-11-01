edición general
WSJ: EE.UU. utilizó IA en su agresión militar contra Venezuela

El Gobierno de EE. UU. habría utilizado el modelo de IA Claude de Anthropic durante la agresión militar que lanzó contra territorio venezolano el pasado 3 de enero informa The WSJ. Según el medio, el uso de Claude se concretó a través de la asociación de Anthropic con la empresa de datos Palantir Technologies, cuyas plataformas son ampliamente utilizadas por el Departamento de Guerra y las fuerzas del orden federales. Sin embargo, destaca que el desarrollador prohíbe el uso de su IA para fines relacionados con la violencia, el desarrollo de...

#1 imaginateca
Qué escándalo. Y ojo, que al parecer también usaron internet, así como dispositivos con Android y con Windows.
