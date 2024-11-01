Anthropic lleva semanas estrechando los límites de Claude y enfadando a sus usuarios. Ha encontrado una solución en SpaceX

Hay pocas cosas más frustrantes que encontrar una herramienta que encaja casi exactamente con lo que necesitamos y descubrir, justo cuando empezamos a sacarle partido, que no podemos seguir usándola al mismo ritmo. Claude se ha ganado un lugar destacado entre quienes usan la inteligencia artificial para programar, analizar documentos o trabajar con tareas exigentes, pero también ha arrastrado una queja muy concreta: sus límites de uso. No hablamos de una molestia menor, sino de una fricción capaz de romper el flujo de trabajo.

#5 Pitchford
Con las mil millonadas que han invertido, tendrán que amortizarlas de alguna manera, digo yo..
Alakrán_ #1 Alakrán_
Soy nuevo con Claude, y el otro día solo leyendo una conversación de un chat de un desarrollo previo, la cuenta pro llegó al límite :ffu:. Ya he aprendido.
#3 Eukherio
#1 Deben estar palmando bastante pasta con la IA las compañías, porque yo cada vez veo más modelos gratuitos haciéndose los locos para que llegues al límite de usos sin que tengan que hacer mucho. Hago unas pruebas editando imágenes y al principio bien, pero después empiezan con lo de que no es posible, aunque sea algo que acaban de hacer, que ha habido un error con la petición, respondiendo con mensajes de texto en vez de editando las propias imágenes, y después de varias respuestas me dicen…   » ver todo el comentario
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
si tu camello empieza a pasarte mal material, cambia de camello una temporada. Así igual espabila.
Quizá es una oportunidad para probar IAs locales una temporada.
taSanás #2 taSanás
Lo que más me desespera de Claude code es cuando quiere convencerme de que pare de usarlo, frases tipo “has hecho un buen trabajo hoy, quizá sea hora de descansar” para ahorrarse tokens
