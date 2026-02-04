edición general
Una antena parabólica de dos metros de diámetro en un jardín de un 'Airbnb' destapa un posible caso de espionaje chino en Francia

Los residentes habían detectado una misteriosa antena parabólica de aproximadamente dos metros de diámetro en el jardín, que provocaba importantes "incidencias en la señal de internet" del resto del vecindario. (...) Durante la operación la policía destapó un sistema que intercepta datos satelitales de la red Starlink, proveedor de internet satelital que podría haber permitido "la interceptación de datos de entidades vitales, en particular militares", según la fiscalía de París.

etiquetas: espionaje , china , francia
comentarios
aPedirAlMetro
O sea que ahora los militares usan la red Starlink para enviar datos sin cifrar... y cualquiera puede interceptarlos... claro...
Marisadoro
Una gran foto de "Un coche de la policía francesa".
johel
no se rick parece  media
mahuer
Interceptan los datos de la empresa de Musk y la culpa es solo de los chinos, nada de nombrar vulnerabilidades.
cosmonauta
#3 las vulnerabilidades se explican a posteriori.
