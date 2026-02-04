Una antena parabólica de dos metros de diámetro en un jardín de un 'Airbnb' destapa un posible caso de espionaje chino en Francia

Los residentes habían detectado una misteriosa antena parabólica de aproximadamente dos metros de diámetro en el jardín, que provocaba importantes "incidencias en la señal de internet" del resto del vecindario. (...) Durante la operación la policía destapó un sistema que intercepta datos satelitales de la red Starlink, proveedor de internet satelital que podría haber permitido "la interceptación de datos de entidades vitales, en particular militares", según la fiscalía de París.