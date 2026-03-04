edición general
Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

Asegura que ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos el escrito que presentó el partido para poner al frente a Martínez Alpañez: '¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?', cuestiona.

Alegremensajero #3 Alegremensajero
¿La firma digital falsificada? ¿No será más bien que le has dejado tu certificado digital a quien no debías?
The_Ignorator #9 The_Ignorator
#3 Lo mismo estoy interpetando mal, pero entiendo que esto es por el documento de cese de Antelo (y no por algun otro escrito o queja que este haya podido entregar a la Mesa de la Asamblea, posteriormente)

Fuentes de la Asamblea Regional explicaron que la Mesa a la que iba dirigido el escrito, después de analizarlo a primera hora de esta mañana, lo tiraba para atrás "por unanimidad" por defectos de forma en su presentación. En concreto, exponen que iba rubricado con firmas

Alegremensajero #10 Alegremensajero
#9 Si, tal como indicas, se ha firmado a mano, entonces no se ha falsificado tampoco su firma digital, porque no se ha firmado digitalmente.

"La firma con el certificado digital una de las cosas que tiene es el "no repudio" de lo firmado, por lo que si fuera el documento con firma digital creo que tendría todas las de perder." Por supuesto, si está firmado digitalmente eso es válido 100%, lo haya firmado quien lo haya firmado.

The_Ignorator #11 The_Ignorator
#10 No, claro: si se ha firmado a mano (y no por él) me temo que es otra cosa.
Supongo que tu lo que utilizas es certificado de representante,

En fin, lo dicho. En cuanto al caso en sí yo voy sacando las palomitas porque no parece claro (empezando por la propia narracion de los hechos) y me huelo algun capitulo de telenovela.
Meneo porque me interesa por la parte de (supuestos) falsificados de firma/posible mal uso de certificado digital/suplantación de identidad, más que por la zona o los propios implicados (que tambien no te lo voy a negar que me da un poco de morbo placentero)
#4 Leon_Bocanegra
Eso no es verdad, Antelo!
#12 IngridPared
Probablemente se refiera a una firma electrónica. Para alguien que no esté metido en el tema es casi imposible distinguir entre los términos.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Lo han Alpañado todo
wata #1 wata
Bueno...estoooo...yo no pondría la mano en el fuego...
Edheo #6 Edheo
#1 Ahí está el quiz "en su sano juicio"... si el hombre es tonto de remate, qué le vamos a hacer?
Sólo servía para político de VOX... no le pidamos peras al olmo
elGude #7 elGude
Diría que me parece increíble la de mierda que sale de VOX al tocar un poco de poder, pero me hace más gracia que otra cosa.
#5 Piscardo_Morao
Le habría dado la firma digital a alguien del partido para que firmara por él, además de fascista, vago y tonto.
aupaatu #8 aupaatu *
Sano juicio y Pox no son compatibles ,el resultado de su afirmación es por lo tanto incieto,o por lo menos cuestionable
