Antelo denuncia la falsificación de su firma digital para ser relevado

Asegura que ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos el escrito que presentó el partido para poner al frente a Martínez Alpañez: '¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?', cuestiona.
Fuentes de la Asamblea Regional explicaron que la Mesa a la que iba dirigido el escrito, después de analizarlo a primera hora de esta mañana, lo tiraba para atrás "por unanimidad" por defectos de forma en su presentación. En concreto, exponen que iba rubricado con firmas
"La firma con el certificado digital una de las cosas que tiene es el "no repudio" de lo firmado, por lo que si fuera el documento con firma digital creo que tendría todas las de perder." Por supuesto, si está firmado digitalmente eso es válido 100%, lo haya firmado quien lo haya firmado.
Supongo que tu lo que utilizas es certificado de representante,
En fin, lo dicho. En cuanto al caso en sí yo voy sacando las palomitas porque no parece claro (empezando por la propia narracion de los hechos) y me huelo algun capitulo de telenovela.
Meneo porque me interesa por la parte de (supuestos) falsificados de firma/posible mal uso de certificado digital/suplantación de identidad, más que por la zona o los propios implicados (que tambien no te lo voy a negar que me da un poco de morbo placentero)
Sólo servía para político de VOX... no le pidamos peras al olmo