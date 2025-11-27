Ante el silencioso ataque, hay que blindar las pensiones

Entre el estruendo mediático que oculta los enemigos reales y los principales peligros que enfrentamos, llegan desde los poderosos países europeos, casi inaudibles, propuestas de recortes a las pensiones públicas. Y a la vez, estruendosamente, nos repiten de manera machacona, que las pensiones son «insostenibles» y que es necesario aplicar nuevos recortes y retrasar la edad de jubilación. Frente a tales ataques la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) defiende el blindaje de las pensiones en la Constitución como un derecho fund..
| etiquetas: silencioso ataque , blindar , pensiones , merp
En comparación del gasto en pensiones, defensa y casa real son el chocolate del loro.
Y no es estar en contra de mantener poder adquisitivo, es saber de dónde sale el dinero.
Queda muy bien lo de la productividad y la agricultura de los años 40… pero estamos en 2025 y España continúa siendo un país de… » ver todo el comentario
Pero debe serlo porque resulta que los planes de pensiones los gestionan los bancos, te clavan una burrada de comisión y que, encima tienes rentabilidad negativa.
Debe ser muy complicado hacer un fondo soberano que gestione (parte) del dinero de las pensiones. Debe ser que en Noruega están muy avanzados. Sí, vale… en España no hay petróleo. Pero es el concepto.
