Ante el silencioso ataque, hay que blindar las pensiones

Entre el estruendo mediático que oculta los enemigos reales y los principales peligros que enfrentamos, llegan desde los poderosos países europeos, casi inaudibles, propuestas de recortes a las pensiones públicas. Y a la vez, estruendosamente, nos repiten de manera machacona, que las pensiones son «insostenibles» y que es necesario aplicar nuevos recortes y retrasar la edad de jubilación. Frente a tales ataques la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) defiende el blindaje de las pensiones en la Constitución como un derecho fund..

11 comentarios
#4 xavigo *
Opinión impopular: que un artículo que defiende las pensiones hable de reducir el presupuesto de la casa real o defensa como parte de la sostenibilidad de las pensiones me parece de chiste.

En comparación del gasto en pensiones, defensa y casa real son el chocolate del loro.

Y no es estar en contra de mantener poder adquisitivo, es saber de dónde sale el dinero.

Queda muy bien lo de la productividad y la agricultura de los años 40… pero estamos en 2025 y España continúa siendo un país de…   » ver todo el comentario
#8 adolor
#4 mejor que los de VOX no vengan, en general.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#7 Te dirán que con comprar bitcoins hoy, o meter dinero en el SP500, para cuando lleguen a los 75 habrán tenido más rentabilidad que las que les proporcione un fondo de pensiones público.
#10 xavigo
#9 A ver, que un recibo de X/mes al MSCI world no es complicado.

Pero debe serlo porque resulta que los planes de pensiones los gestionan los bancos, te clavan una burrada de comisión y que, encima tienes rentabilidad negativa.

Debe ser muy complicado hacer un fondo soberano que gestione (parte) del dinero de las pensiones. Debe ser que en Noruega están muy avanzados. Sí, vale… en España no hay petróleo. Pero es el concepto.
#11 adolor
#10 la cosa es que hay un montón de Frigodedos que ven un negocio impresionante pasar por delante de sus narices y al que no pueden meter mano. Es el cuento que llevamos oyendo desde que venden planes de pensiones ese de que no son sostenibles, como si la forma de financiación estuviese escrita en mármol. Ahora tienen el viento favorable en términos políticos. No pueden perder su ventana de oportunidad y presionan a base de comunicación para convencer a los que les falta más para jubilarse. Empezarán por privatizar los excedentes de la caja de las pensiones y poquito a poco...
Robus #2 Robus
Si montan un partido político con ese como único punto del programa, sacan mayoría absoluta en toda España.
Mikhail #3 Mikhail
#2 Sí, tristemente la gente no sabe que cuando votas a una opción política en las elecciones debe ser para una gestión integral de ejecutivo-legislativo y, en esta porquería de sistema que tenemos, judicial también. Si votas a un partido que solamente lleva un punto en su programa electoral, te llevarás sorpresas sin ninguna duda. :-(
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
#2 #3 Os sorprendería la cantidad de gente que dicen que las pensiones son una estafa piramidal y que hay que desmantelar el sistema y que cada cual se gestione su dinero y a tomar por saco porque total el sistema va a petar.
Robus #6 Robus
#5 Normalmente son menores de 45 años o se dedican a vender planes de pensiones privados.
#7 adolor
#5 si, es muy sorprendente y lamentable. Ahora diles que deberán vivir para ser expertos en inversiones para poder comer un plato de lentejas a los 75, a ver qué les parece.
