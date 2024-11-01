edición general
Ante las críticas a su visibilidad, la DGT redobla su órdago y obligará a llevar cuatro balizas V-16 por coche

Las balizas V-16 están siendo uno de los elementos de seguridad más polémicos. Ante la clara reticencia del público, servicios de emergencias y expertos, la DGT ha decidido dar un paso adelante y atajar las críticas suscitadas por el funcionamiento de las balizas. En un movimiento inesperado, el organismo estatal ha decidido que sean necesarias cuatro balizas V-16 en cada vehículo. Un movimiento que pretende atajar las debilidades de las V-16, y cuya lógica explica Inocencio López, técnico de seguridad de la DGT.

poxemita
Sería mejor si obligaran a colocarla 1000 metros detrás del vehículo, para asegurarse que es visible a 1 km.

Esta inocentada sería mejor.
insulabarataria
Yo propongo una solución tipo almenaras de Gondor.
Eukherio
Es una buena solución para los que se quejan de que no se ven.
CharlesBrowson
con que se aseguren mediante controles que las llevan y que no sean falsas y no homologadas...
