Ante las críticas a su visibilidad, la DGT redobla su órdago y obligará a llevar cuatro balizas V-16 por coche

Las balizas V-16 están siendo uno de los elementos de seguridad más polémicos. Ante la clara reticencia del público, servicios de emergencias y expertos, la DGT ha decidido dar un paso adelante y atajar las críticas suscitadas por el funcionamiento de las balizas. En un movimiento inesperado, el organismo estatal ha decidido que sean necesarias cuatro balizas V-16 en cada vehículo. Un movimiento que pretende atajar las debilidades de las V-16, y cuya lógica explica Inocencio López, técnico de seguridad de la DGT.