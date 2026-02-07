edición general
Ansiedad, distracción y bajo rendimiento: estos son los efectos colaterales del uso del móvil en los menores de 16 años

Bruselas estudia desde hace meses la posibilidad de fijar una edad mínima común en toda la Unión Europea, pero de momento se limita a designar un comité de expertos. Sin embargo, cada vez hay más países europeos -Francia, Dinamarca, Grecia o Austria- que están desarrollando el marco regulador para poner una edad mínima de acceso a estas plataformas. El acceso a Internet es cada vez más temprano y no son solo los adolescentes los que viven hiperconectados

tronchastiles
El uso del móvil en edades tempranas puede tener efectos devastadores, está más que estudiado. En la adolescencia también genera muchos problemas. Esto es así y hay infinidad de estudios.
Ahora bien, que esto se use como excusa para lo que lleva ansiando tanto tiempo este gobierno (como cualquier gobierno, estoy seguro) que es controlar las redes, perder el anonimato y así poder controlar a la población y no se cuelen discursos que se escapen al poder, no me cabe duda tampoco.
Por eso hay que discernir el medio del fin, y aquí muchos con tal del apoyo incondicional al poder se pierde el debate.
kastanedowski
claro, el movil es el diablo...

mejor habla del alcohol o del tabaco

o de esas familias donde los miembros se casan entre si, creo que es mucho mas importante que hablar de moviles
josde
#3 Todo va unido, pero tu los tergiversas, es irrelevante.
kastanedowski
#8 hay gente que hace cosas terribles hasta con las cucharas...

Se deberian prohibir?
Chinchorro
Que nooooooo, que les estás quitando la libertad de creerse que la tierra es plana y que se van a hacer ricos haciendo burpees y comprando cursos con el dinero de sus padres para no tener fucking panza.
#2 Rixx
En menores y mayores  media
#4 XcUl10
Pues lo mismo que mucha gente mayor. En mi curro muchos con 25 años se van a la calle al poco de entrar porque el trabajo es en remoto y desaparecen del mapa y no hay forma de contactar con ellos y siempre hay una excusa. Ya nos la sabemos todos... Y si, veo que van a tener un gran problema para encontrar trabajo y para retenerlo como no se saquen de ese vicio de mierda. Tampoco quieren responsabilidad porque les quita tiempo y les da aaaansiedas, pero en cambio quieren en mismo salario que hace 5 veces más que ellos y lleva 15 años...
eltxoa
Son los móviles o son las redes sociales. A ver si vamos a censurar las rr.ss pero lo habría que hacer es prohibir los móviles de los niños. Cosa que será más fácil de hacer y no implicaría exponer la privacidad de los adultos.
ur_quan_master
A mí me decían lo mismo del spectrum. ¬¬
silencer
#10 Y a mi, pero es verdad q el Spectrum no lo llevabas encima a todas horas, no tenias conexion instantanea ni existia internet.
neo1999
#11 Exacto. Te mandaban a la calle a dar una vuelta con tus amigos y se acababa la tontería.
capitan__nemo
Como el cannabis
"Provoca dificultades para estudiar, al disminuir las funciones de atención, concentración, abstracción y memoria, obstaculizando, por tanto, el aprendizaje"
pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/cannabis/menuCannabis/riesg
#5 Borgiano
Seguimos con el relato.
