Ansiedad, distracción y bajo rendimiento: estos son los efectos colaterales del uso del móvil en los menores de 16 años

Bruselas estudia desde hace meses la posibilidad de fijar una edad mínima común en toda la Unión Europea, pero de momento se limita a designar un comité de expertos. Sin embargo, cada vez hay más países europeos -Francia, Dinamarca, Grecia o Austria- que están desarrollando el marco regulador para poner una edad mínima de acceso a estas plataformas. El acceso a Internet es cada vez más temprano y no son solo los adolescentes los que viven hiperconectados
| etiquetas: uso , movil , menores , 16 años , ansiedad , bajo rendimiento , distracción
Ahora bien, que esto se use como excusa para lo que lleva ansiando tanto tiempo este gobierno (como cualquier gobierno, estoy seguro) que es controlar las redes, perder el anonimato y así poder controlar a la población y no se cuelen discursos que se escapen al poder, no me cabe duda tampoco.
Por eso hay que discernir el medio del fin, y aquí muchos con tal del apoyo incondicional al poder se pierde el debate.
mejor habla del alcohol o del tabaco
o de esas familias donde los miembros se casan entre si, creo que es mucho mas importante que hablar de moviles
Se deberian prohibir?
"Provoca dificultades para estudiar, al disminuir las funciones de atención, concentración, abstracción y memoria, obstaculizando, por tanto, el aprendizaje"
pnsd.sanidad.gob.es/ciudadanos/informacion/cannabis/menuCannabis/riesg