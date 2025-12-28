El año del 'revival' nuclear europeo: Ribera autoriza una central de 42.000 millones en Polonia y Calviño ayuda a prorrogar reactores en Finlandia

Donald Tusk, el primer ministro polaco, anunció él mismo la buena nueva el pasado día 8: la Comisión Europea le había adelantado que autorizaba por fin la construcción del primer complejo de energía nuclear. La responsable de la decisión no quiso ni aparecer en el comunicado oficial, pese a que autorizaba un gran apoyo público a una inversión de nada menos que 42.000 millones de euros para la construcción de tres reactores nucleares en el área de Lubiatowo-Kopalino.
| etiquetas: revival , nuclear , europeo
A los trolls de la derecha se ve que no les llegó a tiempo el argumentario, que están tardando...
Por otro lado, no hay ninguna realidad en este universo de múltiples realidades paralelas y de teorías de la conspiración en el que la derecha sea sincera?
Porque de la incoherencia de poner centrales nucleares en la frontera con Rusia, que luego dependerán del uranio que les venda la propia Rusia, o del problema de seguridad que supone con eso de que "Rusia es una amenaza militar", o de que la única forma de poner ésto en marcha sea con financiación pública, no dicen nada... por lo que sea...
