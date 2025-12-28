edición general
El año del 'revival' nuclear europeo: Ribera autoriza una central de 42.000 millones en Polonia y Calviño ayuda a prorrogar reactores en Finlandia

Donald Tusk, el primer ministro polaco, anunció él mismo la buena nueva el pasado día 8: la Comisión Europea le había adelantado que autorizaba por fin la construcción del primer complejo de energía nuclear. La responsable de la decisión no quiso ni aparecer en el comunicado oficial, pese a que autorizaba un gran apoyo público a una inversión de nada menos que 42.000 millones de euros para la construcción de tres reactores nucleares en el área de Lubiatowo-Kopalino.

calde #1 calde *
Si se puede producir más barato con renovables, qué va a pasar con estos proyectos de nuclear? Me da que en unos años va a hacer historia con esto...

PD: Para el que asuma que éste puede ser un medio fiable y objetivo en lo que cuenta, dejo el enlace de su historial:

www.meneame.net/m/Artículos/el-mundo-del-bulo
tul #4 tul
#1 son para uso militar
calde #6 calde *
#4 Primera mentira.

A los trolls de la derecha se ve que no les llegó a tiempo el argumentario, que están tardando...
tul #7 tul *
#6 no lo van a reconocer, como tampoco lo hicieron en su día los ingleses cuando levantaron sus primeras centrales, pero esas plantas son para lo que son
calde #8 calde
#7 puedes explicarlo más? de dónde sacas la información? cómo las usarían?

Por otro lado, no hay ninguna realidad en este universo de múltiples realidades paralelas y de teorías de la conspiración en el que la derecha sea sincera?
tul #9 tul
#8 solo hay que leer la historia de las primeras centrales nucleares gringas en Europa, mintieron como bellacos en todo, empezando por el propósito de las mismas
DaniTC #11 DaniTC *
#9 pero pasa fuente, no te cortes. ¿Por eso tenemos cabezas nucleares en España, dices?
tul #12 tul *
#11 no sera porque no las querían los fachos, pero no se fiaron de ellos
calde #5 calde
#1 Leyendo el artículo, me planteo: No fueron capaces de atacar más al gobierno de Sánchez? No sé, echo en falta algo de ETA y Venezuela...

Porque de la incoherencia de poner centrales nucleares en la frontera con Rusia, que luego dependerán del uranio que les venda la propia Rusia, o del problema de seguridad que supone con eso de que "Rusia es una amenaza militar", o de que la única forma de poner ésto en marcha sea con financiación pública, no dicen nada... por lo que sea...
#2 mstk
Al final costará 80.000 millones y tardarán 25 años en ponerla en funcionamiento.
Gry #10 Gry
#2 Iba a decir que los coreanos tienen un buen historial de cumplir plazos y presupuestos pero resulta que se han retirado del proyecto medio obligados por los EEUU:

wbj.pl/koreans-withdraw-from-negotiations-to-build-nuclear-power-plant
#3 VFR
Son del tipo que permite enriquecer uranio?
