El año del 'revival' nuclear europeo: Ribera autoriza una central de 42.000 millones en Polonia y Calviño ayuda a prorrogar reactores en Finlandia

Donald Tusk, el primer ministro polaco, anunció él mismo la buena nueva el pasado día 8: la Comisión Europea le había adelantado que autorizaba por fin la construcción del primer complejo de energía nuclear. La responsable de la decisión no quiso ni aparecer en el comunicado oficial, pese a que autorizaba un gran apoyo público a una inversión de nada menos que 42.000 millones de euros para la construcción de tres reactores nucleares en el área de Lubiatowo-Kopalino.