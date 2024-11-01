Un año de chicas pin-up de Al Moore de la revista Esquire, 1950 [Eng]  

El trabajo publicitario para US Rubber, Nash Automobiles y Coca-Cola condujo, en 1946, a un encargo decisivo para Moore: fue elegido por Esquire para sustituir a Alberto Vargas, el artista de pin-ups más popular del momento. Entre los triunfos de Moore en la revista se encuentran la creación de la Chica Esquire, su versión de la Chica Varga; el calendario Esquire de 1948 (con Ben-Hur Baz y otros); portadas en 1948 y 1949; y el excepcional honor de pintar él mismo los calendarios completos de 1949 y 1950. Para 1950, sus desplegables de dos págin