"Un año con un cáncer de mama sin saberlo": a Anabel le acaban de quitar un pecho tras un diagnóstico tardío de su cribado en Andalucía
Anabel reivindica la importancia de una buena sanidad pública: "Esto no es política, es salud".
actualidad
#2
luspagnolu
Y otro caso más. Y los que quedan. Esto no es política, es salud. Para el PP, la salud es política. Y es beneficio. Sin importar cuántas víctimas queden en el camino.
2
K
44
#3
tul
#2
Votar al PP mata
0
K
12
#5
luspagnolu
#3
Vota PP. Vota cáncer.
1
K
32
#1
mente_en_desarrollo
Pues denuncia al canto.
Si por mala praxis, ha tenido un perjuicio que no debería haber tenido, tienen que indemnizarla.
0
K
13
#4
Leon_Bocanegra
Ayer leí una noticia igual que esta aquí. No sé si será la misma , aunque viendo como es la cosa, es probable que no lo sea
0
K
10
Si por mala praxis, ha tenido un perjuicio que no debería haber tenido, tienen que indemnizarla.