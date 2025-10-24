edición general
"Un año con un cáncer de mama sin saberlo": a Anabel le acaban de quitar un pecho tras un diagnóstico tardío de su cribado en Andalucía

Anabel reivindica la importancia de una buena sanidad pública: "Esto no es política, es salud".

luspagnolu #2 luspagnolu
Y otro caso más. Y los que quedan. Esto no es política, es salud. Para el PP, la salud es política. Y es beneficio. Sin importar cuántas víctimas queden en el camino.
tul #3 tul
#2 Votar al PP mata
luspagnolu #5 luspagnolu
#3 Vota PP. Vota cáncer.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues denuncia al canto.

Si por mala praxis, ha tenido un perjuicio que no debería haber tenido, tienen que indemnizarla.
#4 Leon_Bocanegra
Ayer leí una noticia igual que esta aquí. No sé si será la misma , aunque viendo como es la cosa, es probable que no lo sea
