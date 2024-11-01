edición general
3 meneos
15 clics

Va al médico por un dolor en el pecho y le dicen que es por el sujetador: meses después descubre que es cáncer de mama

Un médico confundió los síntomas de su cáncer de mama con molestias provocadas por el uso de sujetadores con aros. Cuatro meses después de aquella cita, le diagnosticaron un cáncer de mama en estadio cuatro, ya extendido a los ganglios linfáticos y la columna vertebral. El médico le aseguró que lo más probable era que el dolor fuera hormonal y le recomendó dejar de usar sujetadores con aros. "Salí del hospital tranquila, me dijo que no había nada de qué preocuparme"

| etiquetas: sujetador , cáncer de mama , aros , mamografía
2 1 3 K 15 Sucesos
3 comentarios
2 1 3 K 15 Sucesos
#1 Leon_Bocanegra
Esa prensa seria. Rebusquemos noticias de errores médicos relacionados con el cáncer de mama, de donde sea. Lo que haga falta para que la gente culpe a los médicos y no al señorito Bonilla.
1 K 29
#3 rekus *
#1 Rebusquemos noticias de errores médicos... En Doncaster (South Yorkshire) en este caso.
1 K 35
JackNorte #2 JackNorte
Como si no hubiera suficiente que difundir sobre el cancer de mama en España , antena3 tiene que irse a otro pais.
Aqui en España no hay suficientes negligencias justo de ese tema y en este momento al parecer.
0 K 12

menéame