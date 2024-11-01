Va al médico por un dolor en el pecho y le dicen que es por el sujetador: meses después descubre que es cáncer de mama

Un médico confundió los síntomas de su cáncer de mama con molestias provocadas por el uso de sujetadores con aros. Cuatro meses después de aquella cita, le diagnosticaron un cáncer de mama en estadio cuatro, ya extendido a los ganglios linfáticos y la columna vertebral. El médico le aseguró que lo más probable era que el dolor fuera hormonal y le recomendó dejar de usar sujetadores con aros. "Salí del hospital tranquila, me dijo que no había nada de qué preocuparme"