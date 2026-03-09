edición general
16 meneos
18 clics
Un año del brutal asesinato de una educadora a manos de dos menores en Badajoz

Un año del brutal asesinato de una educadora a manos de dos menores en Badajoz

Se cumple un año desde que la educadora social Belén Cortés fue asesinada por dos menores de 14 y 15 años a los que cuidaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz, un suceso que visibilizó en toda España los riesgos que afrontan los trabajadores sociales y que ha obligado a incrementar la seguridad de este tipo de recursos en Extremadura. 11 colegios profesionales y oficiales y siete centrales sindicales han creado el Grupo de Acción Social y Sindical, con el objetivo ganar fuerza en la demanda de cambios trascendentales

| etiquetas: badajoz , hace 1 año , brutal , asesinato , educadora , manos , dos menores
13 3 0 K 211 Sucesos
4 comentarios
13 3 0 K 211 Sucesos
aupaatu #2 aupaatu
No se cual es la solución pero esta claro que la sensación de impunidad que tienen algunos menores deberia cambiarse.
3 K 32
autonomator #1 autonomator
Una muerte evitable, pero claro gastar en medidas sociales no da votos, da más votos gritar España e insultar. Luego ya que trabajen otros.
Una mujer valiente, una trabajadora.
"Belén Cortés estaba sola a cargo de cuatro menores en un piso de cumplimiento de medidas judiciales cuando fue asaltada y asesinada brutalmente por dos de ellos, que se habían fugado anteriormente durante casi una semana y volvieron tras ser detenidos por robar para conseguir drogas"
1 K 21
#3 mcfgdbbn3 *
¿Un año es suficiente como para poder pedir que haya penas más duras y que no nos digan lo de que no hay que legislar en caliente?
1 K 15
#4 disecain
#¿Cómo sabes que el problema ha sido ese en este caso?
0 K 9

menéame