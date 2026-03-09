Un año del brutal asesinato de una educadora a manos de dos menores en Badajoz

Se cumple un año desde que la educadora social Belén Cortés fue asesinada por dos menores de 14 y 15 años a los que cuidaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz, un suceso que visibilizó en toda España los riesgos que afrontan los trabajadores sociales y que ha obligado a incrementar la seguridad de este tipo de recursos en Extremadura. 11 colegios profesionales y oficiales y siete centrales sindicales han creado el Grupo de Acción Social y Sindical, con el objetivo ganar fuerza en la demanda de cambios trascendentales