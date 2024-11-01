Un año del apagón. Red Eléctrica lanza un documental sobre el apagón en el que vuelve a exculparse y Corredor insiste en no dimitir

Red Eléctrica ha lanzado este lunes un documental con motivo del primer aniversario del gran apagón del 28 de abril de 2025 que dejó a España entera a oscuras. En él, la presidenta del operador del sistema, Beatriz Corredor, insiste en que su compañía no fue responsable, por lo que no se plantea dimitir, y relata la conversación que, según dice, el día 29 de abril mantuvo con un "ejecutivo" de "una de las grandes empresas" en la que este le señaló una de sus plantas de producción eléctrica "y dijo que ya se estaba dando como el origen"