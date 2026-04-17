La CNMC atribuye a Red Eléctrica la falta más grave del apagón, castigada con hasta 60 millones, y la acusa de poner en riesgo el sistema

El supervisor expedienta también a varias centrales de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol por incumplimientos sin daño para el suministro. La CNMC apunta a un error de programación de centrales de producción de energía eléctrica por parte de REE. Este es el primer paquete de un centenar de procedimientos que irán saliendo los meses. Algunos atañen a sociedades más pequeñas, generadores independientes o titulares de puntos de evacuación compartidos. Estos últimos serán especialmente dificiles de resolver.