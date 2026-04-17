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La CNMC atribuye a Red Eléctrica la falta más grave del apagón, castigada con hasta 60 millones, y la acusa de poner en riesgo el sistema

El supervisor expedienta también a varias centrales de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol por incumplimientos sin daño para el suministro. La CNMC apunta a un error de programación de centrales de producción de energía eléctrica por parte de REE. Este es el primer paquete de un centenar de procedimientos que irán saliendo los meses. Algunos atañen a sociedades más pequeñas, generadores independientes o titulares de puntos de evacuación compartidos. Estos últimos serán especialmente dificiles de resolver.

| etiquetas: cnmc , red eléctrica , la falta más grave del apagón
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5 comentarios
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Gry #2 Gry
Sale a cuenta. ¿En cuanto le aumentaron el presupuesto para que mejorase las redes tras el apagón? :troll:
1 K 33
Kasterot #1 Kasterot
Que más da!! Los que toman ls decisiones no van a pagar nada, y en cuanto se les acabe el chollo de REE se irán a una empresa del ramo.
Al final pagamos los consumidores sus componendas
1 K 24
#3 Sacapuntas *
#1 A todo el staff técnico le ponía de patitas en la calle... a no ser que salgan los informes que digan que los técnicos de REE advirtieron por activa y por pasiva que había que cambiar la programación de las centrales de producción por obsoleta y peligrosa, y que los gestores no hicieron caso. Y entonces... ¡Uy entonces!

Relacionada: www.eleconomista.es/energia/noticias/13584464/10/25/red-electrica-aler

¡Vaya! ¡La propia CNMC!
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#4 Mopongo *
Esto son bulos y lawfare. Todos los españoles de bien sabemos que la culpa del apagón fue de las nucleares, Franco, Ayuso, y los beneficios excesivos de las eléctricas
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#5 Sacapuntas
#4 ¿Españoles de bien? ¡Tu lo que eres es un rojo comunista!
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