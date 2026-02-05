edición general
5 meneos
6 clics
"La anguila europea no debería estar sujeta a ningún tipo de explotación comercial"

"La anguila europea no debería estar sujeta a ningún tipo de explotación comercial"

Miguel Clavero, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aboga por una supresión total de la pesca durante varias décadas.

| etiquetas: anguila , prohibición
4 1 0 K 55 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 55 actualidad

menéame