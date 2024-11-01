¿Qué es la Anestesia Locoregional?

La anestesia locorregional tiene como objetivo eliminar el dolor de la zona a operar, mediante la inyección del medicamento con efecto anestésico (anestésico local) cerca de la raíz nerviosa correspondiente. Esta técnica puede ser intradural, epidural, de la extremidad superior o inferior para "dormir" un área del cuerpo (como desde la cintura hacia abajo o un brazo, una pierna, una mano, etc.).
| etiquetas: anestesia , locorregional
Tu escándalo es que se usó anestesia locorregional, que no tiene nada que ver con la anestesia general, que es lo que se ha evitado con la hipnosis.
Si al menos tu escándalo hubiese sido que no te crees lo de la hipnosis te lo compro, porque yo tampoco lo tengo muy claro que sea científico pero tu escándalo no fue ese, sino que usaron fármacos para anestesiar localmente. ¿Y?
El clickbait es un neologismo en inglés usado de forma peyorativa para describir a los contenidos en internet que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de maneras sensacionalistas
es.wikipedia.org/wiki/Clickbait
Y aqui un ejemplo:
Italianos consiguen realizar la exéresis de un tumor de colon a un paciente despierto, usando hipnosis [ITA]
www.meneame.net/story/italianos-consiguen-realizar-exeresis-tumor-colo
Anda, pero si es el articulo que has enviado tu!
Y sí, imagino que debe ser muy jodido estar bajo tensión tantas horas/días seguidos. Mucho ánimo!