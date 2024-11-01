¿Qué es la Anestesia Locoregional?

La anestesia locorregional tiene como objetivo eliminar el dolor de la zona a operar, mediante la inyección del medicamento con efecto anestésico (anestésico local) cerca de la raíz nerviosa correspondiente. Esta técnica puede ser intradural, epidural, de la extremidad superior o inferior para "dormir" un área del cuerpo (como desde la cintura hacia abajo o un brazo, una pierna, una mano, etc.).