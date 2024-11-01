edición general
2 meneos
3 clics

¿Qué es la Anestesia Locoregional?

La anestesia locorregional tiene como objetivo eliminar el dolor de la zona a operar, mediante la inyección del medicamento con efecto anestésico (anestésico local) cerca de la raíz nerviosa correspondiente. Esta técnica puede ser intradural, epidural, de la extremidad superior o inferior para "dormir" un área del cuerpo (como desde la cintura hacia abajo o un brazo, una pierna, una mano, etc.).

| etiquetas: anestesia , locorregional
2 0 1 K 21 cultura
8 comentarios
2 0 1 K 21 cultura
#8 Leclercia_adecarboxylata *
#6 Bueno, cuando me quieras explicar el sensacionalismo de ese titular me lo dices.

Tu escándalo es que se usó anestesia locorregional, que no tiene nada que ver con la anestesia general, que es lo que se ha evitado con la hipnosis.

Si al menos tu escándalo hubiese sido que no te crees lo de la hipnosis te lo compro, porque yo tampoco lo tengo muy claro que sea científico pero tu escándalo no fue ese, sino que usaron fármacos para anestesiar localmente. ¿Y?
0 K 20
#1 Leclercia_adecarboxylata
Dedicado a los que no sabían que la anestesia locorregional no duerme. Anonadado me hallo.
0 K 20
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 Dedicado a los que no saben lo que es el clickbait, como tu:
El clickbait es un neologismo en inglés usado de forma peyorativa para describir a los contenidos en internet que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de maneras sensacionalistas
es.wikipedia.org/wiki/Clickbait

Y aqui un ejemplo:
Italianos consiguen realizar la exéresis de un tumor de colon a un paciente despierto, usando hipnosis [ITA]
www.meneame.net/story/italianos-consiguen-realizar-exeresis-tumor-colo

Anda, pero si es el articulo que has enviado tu!
0 K 10
#5 Leclercia_adecarboxylata
#3 Sí, porque el titular de "extirpan un tumor a un paciente despierto, usando hipnosis" da demasiada poca información de un caso en el que han extirpado un tumor a un paciente despierto usando hipnosis.
0 K 20
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro
#5 Amigo, no voy a explicártelo con dibujitos.
0 K 10
Milmariposas #2 Milmariposas
Te aburres en las guardias? :roll:
0 K 12
#4 Leclercia_adecarboxylata
#2 Vengo de 4 guardias en 9 días. Es normal que esté monográfico.
1 K 32
Milmariposas #7 Milmariposas
#4 No lo decía por molestarte ni pedir explicaciones. El mío era más bien un comentario jocoso.

Y sí, imagino que debe ser muy jodido estar bajo tensión tantas horas/días seguidos. Mucho ánimo!
1 K 32

menéame