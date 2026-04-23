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Anders Fogh Rasmussen advierte en 'Euronews' que Europa debe independizarse de la seguridad de EE.UU. ante la hostilidad de Trump

Anders Fogh Rasmussen advierte en 'Euronews' que Europa debe independizarse de la seguridad de EE.UU. ante la hostilidad de Trump

En una entrevista concedida al programa matinal de 'Euronews' Europe Today, el ex Secretario General de la OTAN Anders Fogh Rasmussen afirmó que Europa debe independizarse rápidamente del marco de seguridad estadounidense y, en la medida de lo posible, optar por un armamento de fabricación europea en las futuras adquisiciones de Defensa. "Considero que éste es el peor reto para la OTAN en la historia de una Alianza que ha tenido mucho éxito"

| etiquetas: rasmussen , otan , independencia , trump , eeuu , ue
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5 comentarios
11 2 0 K 155 actualidad
carakola #1 carakola
Trump palmará y EEUU seguirá. Hay que romper sus con sus planes para desestabilizar Eurasia.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
ex Secretario General de la OTAN Anders Fogh Rasmussen


Este seguro que es un rojo y un putinista. xD
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#2 Suleiman
Y para ello,o primero que tenemos que hacer es contratar a palantir y vendernos sectores estratégicos a EEUU.
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A.more #4 A.more
No como el actual que le come los huevos a trump
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Sabbath #5 Sabbath
Es muy curioso como todas estas declaraciones las hacen siempre ex-altos cargos.
Me refiero, a que ninguna persona actualmente en activo se atreve a mencionar este "secreto a voces".
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menéame