Anders Fogh Rasmussen advierte en 'Euronews' que Europa debe independizarse de la seguridad de EE.UU. ante la hostilidad de Trump

En una entrevista concedida al programa matinal de 'Euronews' Europe Today, el ex Secretario General de la OTAN Anders Fogh Rasmussen afirmó que Europa debe independizarse rápidamente del marco de seguridad estadounidense y, en la medida de lo posible, optar por un armamento de fabricación europea en las futuras adquisiciones de Defensa. "Considero que éste es el peor reto para la OTAN en la historia de una Alianza que ha tenido mucho éxito"