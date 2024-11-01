Andalucía gasta cuatro millones de euros al año para derivar pacientes de Almería a un hospital privado de Murcia

La Junta paga al Hospital Virgen del Alcázar de Lorca para que opere a pacientes de la zona de Huércal Overa, mientras usuarios y profesionales almerienses denuncian el desmantelamiento de su centro hospitalario público de referencia.
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Si ayer me dijo un sabio que Sumar y Podemos eran lo mismo y salían del mismo sitio.. pero que PP y Vox no. Que no tenían nada que ver.
www.meneame.net/story/esta-privatizando-sanidad-esta-haciendo-partido-
www.meneame.net/story/privatizacion-encubierta-servicio-andaluz-salud
Es que hay que reirse...
alguno dirá: El Estado puede hacer lo que quiera con su dinero, porque no olvidemos que lo público pertenece al Estado, no a la gente.
Pero vamos, q estamos todos igual, q donde vivo, el hospital público está colapsadidismo.
Que si, está más cerca de lorca que de Huércal overa , pero cuánto? 5km? 10?
Mientras se pudre el hospital comarcal de La inmaculada, se derivan a los pacientes a 50 km a un hospital privado. Así nos va.
A lo mejor es q no tendríamos q tener tanta mierda de fronteras internas y se pudiera ir al Público de Lorca ya ayudaría la cosa
Si estás en Almería y haces 50 m de trayecto para ir a tu hospital de referencia, no pasas por ese hospital.
Murió mi abuela en ese hospital, dejaré de saber x donde pasaba.