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Andalucía gasta cuatro millones de euros al año para derivar pacientes de Almería a un hospital privado de Murcia

Andalucía gasta cuatro millones de euros al año para derivar pacientes de Almería a un hospital privado de Murcia

La Junta paga al Hospital Virgen del Alcázar de Lorca para que opere a pacientes de la zona de Huércal Overa, mientras usuarios y profesionales almerienses denuncian el desmantelamiento de su centro hospitalario público de referencia.

| etiquetas: andalucía , cuatro , millones , deriva , pacientes , almeríahospital , privado , mur
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Herrerii #3 Herrerii
Cuando voteis al PP o a su marca blanca ya sabeis lo que va a pasar los proximos 4 años con la sanidad, luego irán por las residencias de ancianos, ...
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kosako #4 kosako
#3 Qué marca blanca?

Si ayer me dijo un sabio que Sumar y Podemos eran lo mismo y salían del mismo sitio.. pero que PP y Vox no. Que no tenían nada que ver. :wall:
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Feindesland #5 Feindesland
#3 Ya, y vienes a decirlo aquí, el sitio donde es notorio que todos votamos al PP.

xD xD xD xD

Es que hay que reirse...
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#1 woke *
El Gobierno español destina aproximadamente 1.700 millones de euros anuales a través de MUFACE para financiar la sanidad privada de cerca de 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. El coste se ha elevado a unos 1.450-1.600 euros anuales por funcionario para retener a las aseguradoras privadas hasta 2027, tras una subida del 17%.
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#6 woke *
#1 Aproximadamente el 80% de los funcionarios optan por la asistencia privada sobre la pública en este sistema.


alguno dirá: El Estado puede hacer lo que quiera con su dinero, porque no olvidemos que lo público pertenece al Estado, no a la gente.
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#12 CuiProdestHocBellum
#9 El hospital público está en Huercal Overa, pero como no invierten en ampliar y mejorar, oh casualidad, tienen que derivarte a un hospital privado de Lorca (Murcia). Yo también conozco la zona, sus carreteras, y la orografía. Y la mejor opción, y más barata para todos, es el Hospital Público que tienes en tu misma ciudad. Justificar pagar millonadas a hospitales privados es una barbaridad.
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FunFrock #15 FunFrock
#12 Eso es otra cosa, y yo no estoy diciendo que no se invierta en los hospitales públicos.
Pero vamos, q estamos todos igual, q donde vivo, el hospital público está colapsadidismo.
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#14 Leon_Bocanegra *
#13 si pasas por Lorca para ir a Huércal Overa es porque vienes de Murcia, el pueblo almeriense más cercano a Lorca es pulpi.

Que si, está más cerca de lorca que de Huércal overa , pero cuánto? 5km? 10?
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FunFrock #2 FunFrock
Hay zonas en Almería q esta más cerca el hospital de Murcia (Lorca) que el de Almería.
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#7 CuiProdestHocBellum
#2 Claro, pero cuando tienes un Hospital Comarcal en la misma ciudad donde vives, y te mandan a la provincia de al lado por que asi si fluyen los sobres eso de las distancias no sirve de excusa... Justificar lo injustificable.

Mientras se pudre el hospital comarcal de La inmaculada, se derivan a los pacientes a 50 km a un hospital privado. Así nos va.
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FunFrock #9 FunFrock
#7 ¿y donde no pasa? Es q es un lugar q conozco bien. Y te puedo asegurar q viajar 50 min al hospital más cercano, teniendo q pasar x ese, es una puta mierda.

A lo mejor es q no tendríamos q tener tanta mierda de fronteras internas y se pudiera ir al Público de Lorca ya ayudaría la cosa
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#11 Leon_Bocanegra *
#9 Es q es un lugar q conozco bien. Y te puedo asegurar q viajar 50 min al hospital más cercano, teniendo q pasar x ese, es una puta mierda


Si estás en Almería y haces 50 m de trayecto para ir a tu hospital de referencia, no pasas por ese hospital.
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FunFrock #13 FunFrock
#11 pasas a 5 min de ese hospital. Tengo q pasar x Lorca para ir a Huercal-Overa.
Murió mi abuela en ese hospital, dejaré de saber x donde pasaba.
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josde #16 josde
#2 Los mandan a un privado por cercanía, no. :wall:
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
No es gasto, es inversión. :troll:
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menéame