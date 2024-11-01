Andalucía: entra en vigor una nueva deducción de hasta 100 euros en la Renta de 2026 por gastos veterinarios tras su aprobación en el BOJA

La medida permitirá deducir el 30% de los gastos veterinarios vinculados a animales de compañía y perros de asistencia, con límites de renta. La norma delimita con qué gastos dan derecho a la deducción. En concreto, entran los gastos de vacunación, desparasitación y otros tratamientos obligatorios según la normativa andaluza, así como los gastos de esterilización cuando esta sea obligatoria conforme a la legislación de protección animal. Para poder beneficiarse de la deducción, será imprescindible que todos los gastos estén justificados con una