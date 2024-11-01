edición general
Andalucía: entra en vigor una nueva deducción de hasta 100 euros en la Renta de 2026 por gastos veterinarios tras su aprobación en el BOJA

La medida permitirá deducir el 30% de los gastos veterinarios vinculados a animales de compañía y perros de asistencia, con límites de renta. La norma delimita con qué gastos dan derecho a la deducción. En concreto, entran los gastos de vacunación, desparasitación y otros tratamientos obligatorios según la normativa andaluza, así como los gastos de esterilización cuando esta sea obligatoria conforme a la legislación de protección animal. Para poder beneficiarse de la deducción, será imprescindible que todos los gastos estén justificados con una

Comentarios destacados:      
Mala #2 Mala
¿Para cuando deducciones en dentista o saluda mental? Tener una mascota es opcional.
9 K 105
#13 Martillo_de_Herejes
#2 Puedes deducirte gastos de ortodoncia, siempre que los justifiques debidamente y los pagues con tarjeta o mediante transferencia.
0 K 6
#16 SpeakerBR
#13 Habla de Andalucía. Esos gastos solo son deducibles en Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana.

getquipu.com/blog/gastos-deducibles-dentista/
3 K 49
Mala #18 Mala
#13 Creo que solo son deducibles en un par de CC.AA.
0 K 11
#19 Martillo_de_Herejes
#18 En la Comunidad Valenciana puedes, con un límite que ahora no recuerdo.
0 K 6
UnoYDos #1 UnoYDos
Pagando con dinero de todos los caprichos de algunos. Genial.
10 K 82
Drebian #5 Drebian
#1 Rescatar animales de la irresponsabilidad humana, un capricho
1 K 13
UnoYDos #11 UnoYDos
#5 Claro, ahora regalar dinero a todo cristo es rescatar animales, claro que si. Venga cuentame otra chorrada.
2 K 15
Barney_77 #8 Barney_77
#1 También existen deducciones por familia numerosa, tener hijos no es ninguna necesidad vital y esas deducciones no tienen en cuenta la renta.
4 K 32
UnoYDos #10 UnoYDos
#8 Tener hijos es una necesidad para la viabilidad del país.
1 K 17
#15 Pkpkpk
#10 pero sigue siendo opcional
1 K 25
UnoYDos #17 UnoYDos
#15 pero necesario. No voy a entrar en el debate estupido de hijos vs mascotas. Si te parece lo mismo tienes un puto problema.
1 K 9
nopolar #4 nopolar
Comprando votos de mascoteros.
3 K 27
Drebian #6 Drebian *
#4 ¿Comes carne, huevos, miel o leche? ¿Usas pieles? Te lo pregunto porque yo no, y también se subvenciona con mis impuestos.
1 K 13
#14 Martillo_de_Herejes
#6 ¿Qué cojones tendrá que ver una cosa con la otra? Yo no soy vegano y me gustan los animales tanto como a ti.
1 K 12
#20 Perico12
#6 igualito...
0 K 9
#7 AlexGuevara
Mientras los servicios públicos se degradan, un poquito de populismo por allá, otro por aquí...todo suma
1 K 20
Barney_77 #9 Barney_77
Que a gusto te habrás quedado sacando a relucir que eres vegano. Sois todos iguales, a cualquier cosa sacáis a relucir vuestra privilegiada y altamente responsable opción de vida
1 K 15
DaniTC #3 DaniTC
¿Y las gafas? En la comunidad valenciana este gasto es deducible y en Andalucía y el resto de comunidades no. Y sinceramente, es más crítico para la salud.
3 K 12
Antipalancas21 #12 Antipalancas21 *
#3 Pero no las pagan esa comunidad, son el Plan Veo: gafas y lentillas de la sanidad pública y es a nivel nacional

www.sanidad.gob.es/areas/carteraServicios/planVeo.htm
2 K 36

menéame